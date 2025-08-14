"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Depremlere hazırlıklı mıyız?

Mehtap Yıldırım Yükselten
14 Ağustos 2025, Perşembe
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1’lik deprem, İstanbul’da da hissedildi. Meydana gelen sarsıntı, "depremlere ne kadar hazırlıklıyız?" sorusunu tekrar gündeme getirdi.

Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve ara sıra depremler bize bunu hatırlatıyor. Özellikle İstanbul için tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar ne durumda diye merak ediyoruz. Çünkü asıl korkulması gereken "deprem" değil de, tedbirsizlik ve çürük yapılar. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da her 10 evden dördünün deprem sigortası yok. 

İstanbul halkı korkuyor

İstanbul'da beklenen deprem söylentilerine karşı, her sarsıntıda İstanbul halkı korku yaşıyor. Ancak, "Korkunun ecele faydası yoktur" diye bir söz vardır. Korkuları da, kaderciliği de bir yana bırakıp, ciddî tedbirler alınması, çalışmalar yapılması gerekiyor. Esasında çoktan yapılmalıydı. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 26 yıl geçti. Yıkıcı etkisi hafızalardan silinmedi ama bundan ders alınıp yeterli çalışmalar yapıldığını ve önlemler alındığını da söyleyemeyiz. 23.04.2025'te İstanbul'da 6.2 şiddetinde gerçekleşen depremde de, sokağa çıkan halk beton yığınları arasından başka bir yere sığınamamış, yol kenarlarında, sokak aralarında çaresiz kalmıştı. Zira, hükümetin ve yerel yönetimlerin “kentsel dönüşüm” adı altında yürüttüğü projeler sadece varlıklı kesimlerin daha da zenginleşmesini sağlamayı amaçlıyor. Rantın yüksek olduğu bölgelerde rezidanslar ve alışveriş merkezleri yükseliyor. İstanbul'da güvenli konutlarda oturmak bir lüks ve ayrıcalığa dönüşürken, milyonlarca insan her gece korku içinde yatağa giriyor.

Toplanma alanları imara açıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun açıklamalarına göre İstanbul’da 1999 depreminden sonra belirlenen 470 adet Deprem Toplanma Alanı’nın büyük bir bölümünün imara açıldığı, AVM, konut ve ofis projelerine dönüştürüldüğü ifade edildi. 562 adet “Birinci Derece Acil Ulaşım Yolu”nun da bir çoğunun araç parkı haline geldiği belirtildi.

“Artık vaktimiz yok”

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, iktidarın Kanal İstanbul ısrarını eleştirerek, “İstanbul'un bütüncül bir planı zaten var. Bu şehrin artık ilave nüfusa, trafik yüküne, yeni inşaat baskısına tahammülü kalmadı. Eğer bir kaynak varsa, bunu deprem güvenliği için kullanmalıyız. İstanbul’un yenilenmesi yönünde kullanmalıyız. Bizim ana gündem maddemiz deprem ve bunda ısrar ediyoruz. Çünkü artık vaktimiz de yok.” diyor. 

 Deprem hazırlıklarını yürüten İBB yöneticilerinin tutuklu olmasının, İstanbul'un depreme tedbir alma çalışmalarında sürece verdiği zarar uzmanlarca zaman zaman hatırlatılarak bir an önce bu çalışmaları yapanların serbest bırakılıp vazifelerine dönmeleri talep ediliyor.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    Kürt sorunu değil; demokrasi sorunu

    15'i ''yardım bekleyenler'' olmak üzere 53 Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.