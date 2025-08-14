"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Herkes elinden geleni yapsın!

Faruk ÇAKIR
14 Ağustos 2025, Perşembe
Gazze’de yaşananlar karşısında insanlık âlemi harekete geçme sinyalleri veriyor, ancak bu durum devam eden zulüm ve haksızlığı durdurabilmiş değil. Artık her geçen gün İsrail aleyhinde işliyor demek mümkün.

Sanat camiasından da İsrail’in zulmüne tepkiler artıyor. Bu noktada, ABD’li şarkıcı Madonna’nın (Madonna Louise Ciccone) çağrısı dikkat çekti. İlgili habere göre ABD’li şarkıcı Madonna, Katoliklerin ruhanî lideri Papa 14’üncü Leo’ya “Siz, girişi engellenmeyecek tek kişisiniz” diyerek Gazze’ye gitme çağrısı yapmış.

66 yaşındaki şarkıcı X’ten paylaşımında şunları yazmış: “Bugün oğlum Rocco’nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediyenin, Gazze’de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek olduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamıyor, taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Ben yalnızca bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek için yapabileceğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Kutsal Papa, Lütfen Gazze’ye gidin ve çok geç olmadan ışığınızı çocuklara ulaştırın. Bir anne olarak onların acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize ait. Siz, girişi engellenmeyecek tek kişisiniz. Bu masum çocukları kurtarmak için insanî yardım girişlerinin tamamen açılmasına ihtiyacımız var. Artık zaman kalmadı. Lütfen gideceğinizi söyleyin. (diken.com.tr, 12 Ağustos 2025)

Bu çağrıyı yapan şarkıcının özel hayatının ‘berbat ötesi’ olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak burada mesele, adı geçen şarkıcının hayatı anlayışı değil; ne söylediğidir. Milyonlarca takipçisi olan meşhur bir şarkıcının doğrudan Gazze ile ilgili ve İsrail’i rahatsız edecek şekilde açıklama yapması her halde sıradan bir hadise değildir. Bu yönüyle çağrının Papa 14’üncü Leo’yu muhatap alması da ayrıca önemlidir. 

Papa belki Gazze’ye gitmeye teşebbüs etmeyecektir, ama bu vesile ile mesele bir şekilde gündeme gelmiş oldu. Madonna’nın Gazze’deki çocukları gündeme taşıması nereden bakılırsa bakılsın Filistin ve Gazze’nin menfaatine oldu. 

Tabiî ki keşke böyle bir çağrı Müslümanları temsil edebilecek seviyede bir ‘din adamı’na yapılabilmiş olsaydı. Maalesef, bu seviyede bir temsil makamının olmaması İslâm dünyasının zaafı. 

Yapılacak iş belli: Gazze’de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkes elinden geleni yapsın!

