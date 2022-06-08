Seçim güvenliği yol haritası

Gerçek şu ki 1950’den bu yana hiçbir iktidar döneminde “tek kişilik yönetim”deki “partileşmiş devlet”te “seçimlere şâibe karıştırılacağı” tedirginliği bu denli derinleşmedi.

Zira siyasi polemikli “kimlik siyaseti” tahrikleri, ağır tahkirli salvolar, provokatif eylemler, hatta paramiliter gruplarla siyasi iktidarın seçimleri lehinde sonuçlandıracağı söylentileri ve iktidara yakın mahfillerden “sandıkta teslim etmeyiz” tehditleri “seçim güvenliği”ni söz konusu ediyor.

Korku ikliminin meydana getirilmesiyle seçim günü insanların sandığa gitmemesi için manipülasyonlar yapılacağı yaydırılıyor. Bazı militarist grupların kışkırtmalarla olaylar çıkartabileceği ve “kaybedilen seçimlerin iptali”ne kadar gidileceği havası pompalanıyor. “Sandıkta kazansak da yine katakulliler yapacaklar” telkiniyle “psikolojik harp” oltası atılıyor.

CİDDİ ENDİŞELERE KARŞI…

Bu arada her ne kadar AKP’nin YSK temsilcisi “İddia ediyorum dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye’de yapılıyor” dese de, daha önce “seçimlere hile karıştırıldı” diye bizzat itirazı; keza Adalet Bakanı “‘Türkiye’nin en güvenli yaptığı işlerden biri seçim işidir, bizim sistemimiz hile yapılmasına izin vermiyor” diye konuşsa da partisinin seçim işleri başkanının 2019’daki “bir şey olmadıysa kesinlikle bir şeyler oldu” çıkışı “güvence” vermiyor.

Özetle ilk kez “sandık meşruiyeti”nin ortadan kaldırılmasından, bile bile haksızlık ve hukuksuzluğun dayatılmasından bu denli ciddi endişe ediliyor.

Aslında “iktidardakiler seçimleri kaybetseler devrederler mi?” istifhamı dahi o ülkede demokrasinin olmadığını gösteriyor. Türkiye siyasi hayatında ilk kez altı partinin “seçim ve sandık güvenliği” kaygısına karşı bir araya gelip Seçim Güvenliği Komisyonu kurması bile vahametin göstergesi.

Bu bakımdan, “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu’nun dört ana başlık altında belirlediği “seçim öncesi”, “seçim süreci”, “seçim günü” ve “seçim sonrası” yapılacak çalışmaların ayrıntılarıyla belirlendiği “yol haritası” seçim ve sandık güvenliği açısından önemli.

TEZGÂHLARI BOŞA ÇIKARMA

On başlıkta toplanan ve kamuoyuna deklâre edilen “seçim güvenliği raporu”na göre, sandık güvenliği ve propaganda faaliyetlerini de kapsayan “seçim takvimi çalışmaları”nda seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerini tâkip edecek kadroların tespiti, il ve ilçe seçim kurulları, partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, YSK temsilcileri, avukat/hukukçuların belirlenmesi, yurtdışı seçmenlere yönelik çalışmalar, sivil toplum ve gönüllülerle birlikte çalışma ve seçim mevzuatına dair işbirliği dikkat çekici.

Seçim sonrasında ise itirazların takibi, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının alınıp yetkili birime iletilmesi, oy torbasının İlçe Seçim Kuruluna intikali, ilân edilen sonuçlarla karşılaştırılması, İlçe ve İl Seçim Kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi, sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi ve YSK tarafından resmî seçim sonuçlarının ilânına kadar titizlikle izlenmesi, sandık başındaki usulsüz işlemlerin ve kamu gücü kullanılarak yapılan manipülasyonların engellenmesi, işbirliğinin tabana yayılması seçimlerin âdil, sağlıklı ve eşit haklarla gerçekleştirilmesini teminde büyük önem taşıyor.