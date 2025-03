“Suriye’de döşenmiş mayınlar” ikrarı

İBB Başkanı İmamoğlu’na hukuk tanımayan millet irâdesine darbenin gölgesinde kalan “süreç”in “iç cephesi”ndeki gibi “dış yüzü”ndeki ikiyüzlülük, halka açıklanmayan bir dizi oldubittinin kotarıldığı su yüzüne çıkıyor.

“Suriye PKK’sı” PYD/YPG elebaşlarının önce “çağrıya uyuyoruz” deyip ardından defalarca “silâh bırakma ve fesih çağrısı’ bizi bağlamıyor; Apo bizden silâh bırakmayı istemiş değil, tüm bölgelerde bölgesel özerklik” restini çekerek peşinen “silâh bırakmaya ve tasfiye”ye yanaşmaları, dahası yerlerini tahkim etmeleri gerçeği ortaya koyuyor.

Suriye hükûmeti geçici Başkanı Heyet Tahriş’üş Şam örgütü (HTŞ) ile yaptıkları “protokol”de PYD/YPG’nin kontrol ettiği alanda görev yapacağı, emir-komutasının Şam’a değil, kendilerinde olduğu” şartlarını tekrarlamalarına karşılık, Ankara’dakilerin baştan beri şart koştukları örgütün “silâh bırakması ve tasfiye”den tek kelime bahsetmemeleri vaziyeti ele veriyor.

ABD’NİN YÜRÜTTÜĞÜ “İSRAİL GİZLİ PROJESİ”

Belli ki Ortadoğu’yu cetvellerle taksimle aralarında bölüştüren, Osmanlı’yı paylaştıran ecnebî işgalcilerin, İngiliz-Fransız mamulü Sykes-Picot versiyonu, “gaddarâne Sevr muahedesi” günceli BOP’la, maşaları terör örgütleri üzerinden yeni bir “tefrika kumpası” kuruluyor.

Bu kumpasla 2011’de Batılı emperyal mihrakların dünyanın dört bir yanından devşirdiği militanlarının önemli bir kısmını Türkiye üzerinden Suriye’ye yığdığı taşeronları radikal terör örgütleri vasıtasıyla ateşleyip alevlendirdikleri iç savaş fitnesinde hegemonyalarının yanısıra bölge ülkelerini İsrail’e karşı dilimleyip ifna etme stratejisi devreye sokulmuş.

Amerikalı Philip Gordon’un çizdiği ve İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un deşifre ettiği Suriye’nin federalizmle Şam’da HTŞ’ye “Arap-Sünnî,” kuzeyde “PYD/YPG’ye “Kürdistan,” son provokasyonlarla binden fazla sivilin katledildiği Lazkiye-Tartus hattında “Alevistan,” güneyde İsrail’in uhdesinde “Dürzistan” devletçiklerine ufatılması ifsadı dayatılıyor.

Aslında 1948’de kurulduğu günden beri ecnebi işgalcilerin türetip azdırdıkları terör örgütleri üzerinden Anadolu topraklarında “Kürt devleti”nin kurulmasının İsrail hedeflerinin en başında geldiğini belirten dönemin Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın “İran ve Türkiye’nin zulmünün kurbanı ve İsrail’in doğal müttefikleri olan Kürtlerle iletişim kurulması ve ilişkilerin güçlendirmesi gerektiği” telkininin kastı bu idi. (Kurtuluş Tayiz, Akşam,3.11.24)

1957’de İsrail Başbakanı Ben-Gruion ile o zamanki İsrail’in Amerikan Büyükelçisi Abbe Eban arasında “bölgede Kürt devleti kurulması”na dair yazışmalar, İsrail adına ABD’nin yürüttüğü “tefrika projesi”nde 1990’ların başında ağır ambargo ve ablukaya alınan Irak’ın, 2003’te işgali ve bölünmesinde olduğu gibi 2011’de ateşlenen iç savaş fitnesi operasyonlarıyla Suriye’nin de kargaşaya sürüklenerek parçalanmasıyla İsrail’in gizlice yürüttüğü “Kürt devleti” projesini açığa çıkarıyor.

Keza “Filistinli anneler de öldürülmeli ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” diye gayzını kusan İsrail Adalet eski Bakanı Ayelet Şaked’in “Kürdistan kurmanın zamanı geldi ve tüm gücümüzle Kürdistan’ın arkasındayız” itirafı “proje”nin bir diğer teyidi. (The Times of Israel, Diken com.tr, 10.1.16)

Bütün bu gerçekler, HTŞ ile PYD’nin imzalayıp uygulaması yılsonuna kadar komitelere havale edilen “anlaşma’nın, bir ‘iç barış protokolü’ değil, Suriye’nin parçalanmasına giden yolun ilk adımı olarak Türkiye’nin bölge ülkelerinin hayrına olmayan bir ‘ön federasyon protokolü” olduğu tesbitini bir defa daha doğruluyor. (YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gazeteler, 13.3.25)

YPG ÜZERİNDEN KURULAN “TEZGÂHLAR”

Zira her ne kadar “protokol”de “Suriye’nin tüm kurumlarının, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi”nden söz edilse de, terörist elebaşların her fırsatta “Kuzeydoğu Suriye’de ABD ve İsrail’in silâhlandırıp her türlü lojistik desteği verdiği PYD/YPG militanlarının örgütün kontrol alanında, emir-komutasında kalacağı” şartını koşmaları, “protokol” perdesinde bir “oyun” oynandığını gösteriyor.

Ve PKK’nın kuruluş bildirgesi”nde de yer alan “dört parçada Kürdistan”la; Suriye sahasında, Irak, İran ve Türkiye’den koparılacak topraklarda “arz-ı mev’ud (vaat edilen topraklar)” alanındaki geniş coğrafyada öngördüğü “tefrika planı”nı teyid ediyor.

Bundandır ki “protokol”uün “gizli maksatları”nı öğrenmek için Millî Savunma Bakanı ile Şam’a giden Dışişleri Bakanı’nın Suriye’nin durumunu suiistimal eden terör örgütlerinin denklem dışına çıkması gereğini tekrarlayıp “Türkiye’nin güvenliğe ilişkin YPG ile ileriye yönelik tezgâhlar”a dikkat çekmesi ve “İnşallah çok fazla kan dökülmeden sulh içinde normal hayata geçiş olur ve terör biter” temennisiyle kalıp örgütün terörist başının “çağrı”sına kulak vererek “kendini feshetmesi zamanının geldiğini” söylemesi komployla karşı karşıya kalındığının ikrarı oluyor. (gazeteler, 15.3.25)

Özetle, “iktidara iliştirilmiş havuz medyası” propagandacılarının, “gereğini yapmakla görevli’ yandaş yorumcular”ın, “maaşlı troller”in yanıltmalarının, saptırmalarının, algı operasyonlarının aksine Bakan’ın Suriye’deki son duruma dair “ileriye yönelik döşenmiş mayınlar” endişesini ifadesi karşı karşıya kalınan vahameti ifşa ediyor.

Anlaşılan o ki “Suriye’de fetih ve zafer!” çığlıklarının boşa çıkması ve “süreç”in içte ve dışta tıkanıp “akamet” sinyallerini çakmasına karşı “diploma ve gözaltı siyasî operasyonu” dayatılmış; yine gerçek gündemin karambola getirilmesi saptırmasıyla…