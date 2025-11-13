ABD’nin “Colani” olarak üzerine on milyon dolar “ödül” koyduğu ve Trump’un arka kapıdan Beyaz Saray’a alıp gönderdiği Şara’dan kopardığı “stratejik tâvizler” tartışılıyor.

Anlaşılan daha önce “cesur, yakışıklı, savaşçı” diye methettiği Şara’dan çok vahim tâvizler koparmış ki, Trump “onunla vakit geçirmek bir onurdu, çok güçlü bir lider” diye övgüler diziyor.

“Çok iyi anlaştığım Şara’nın başarısı için her şeyi yapacağız, çünkü orası Orta Doğu’nun bir parçası” ifadesiyle ABD-İngiltere’nin güdümünde Suriye’nin “İsrail’le işbirliği”yle BOP’un bütün bölgeyi etnik, dinî-mezhebî iftiraklarla bölüp parçalama senaryoları sahneleniyor.

Zira kendisine “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğu”nu ilân ettiren Yahudi damadı ve Evanjelik danışmanlarının telkiniyle sadece İsrail’in işgalini ve “Siyonist hassasiyetleri” nazara alan Trump’un “Şara’yla birlikte başaracağız” dediği “işler”in başında “Suriye’nin İsrail’e teslimi” geliyor.

İSRAİL’İN İŞGALİ KALICILAŞTIRILIYOR!

Trump’un talebiyle imzalanan “teslimiyet anlaşması”na göre, Halep-Şam yolunu bombalayıp Colani’yi Saray’a ulaştırıp oturtan ve daha ilk günde Suriye’nin topyekûn silâh envanterini, savunma mekânizmasını yoğun bombardımanla tahrip eden İsrail, hiçbir direnişle karşılaşmadan Suriye’yi kontrole devam edecek.

Suriye, İsrail’in soykırımla Gazze’yi işgalini kabullenecek; Filistin’e saldırıları kuru kınamalarla geçiştirecek, Suriye’yi işgaline itiraz edilmeyecek. Şara’nın Sarayında kalmasına bedel, İsrail’in Şam’ı birkaç kilometre öteden kuşatması sürerken, Suriye’ye ait Golan Tepeleri ile Hermon (Şeyh) Dağı’ndan çekilmeyecek. Kısacası, işgali kalıcılaştırılacak fiilen “Abraham anlaşmaları”nda yer alacak…

Trump ayrıca “Hadi bakalım seni göreyim” diye sırtını sıvazladığı Şara’ya, emperyal ağababalarının bölgedeki ülkeleri ifna ile başta petrol, doğalgaz, nadir elementler olmak üzere enerji ve su kaynaklarını hortumlama operasyonlarına karşı gelmemesini dayatıyor.

Şara yönetiminin, ülkenin kuzeyinde ABD ile işgal ortaklarının silâhlandırıp İsrail’in 100 bin militanını eğittiği “Suriye PKK’sı” PYD/SDG’ye kurduracakları işbirlikçileri “ikinci İsrail” işlevli “devletçiği” kabulenmesini; güneyde İsrail’in güdümünde “Dürzistan”, batısında Lazkiye-Tartus hattında “Alevistan-Nusayristan” ve Şam-Halep sahasında “Sünnistan”la dörde taksimine ses-seda çıkarmamasını “bekliyor.”

Keza “Malatya Kürecik Radar Üssü’nün istihbaratını verdiği “on iki gün savaşı”ndaki gibi, İsrail’in ABD ile bölgedeki bir diğer Müslüman ülke İran’a yeni saldırılarında bir defa daha Suriye hava sahasını açmasını şart koşuyor.

İKTİDAR KOLTUĞUNDA KALMA KARŞILIĞINDA…

Yine İsrail’in Dürzi bölgesinden PYD/SDG denetimindeki Haseke’ye “Davut koridoru”yla Nil’den Fırat’a, Suriye ve Irak’ın yanısıra Türkiye’nin Güneydoğusunu da içine alan “arz-ı mev’ud’a (vaad edilmiş topraklara)” alan oluşturan Siyonist işgaline râzı olması “talep” ediliyor.

Ve ABD ile küresel işgal-sömürü ortakları, “Suriye’nin yeniden yapılanması” paravanında Körfez ülkelerince ödenecek 1 trilyon dolara varan ranta dadanmakla “dişinin kirası”nı istiyor.

Sonuçta “teslimiyet”in iyice açığa çıkmasıyla halkın tepkisinden çekinen Şara’nın “İsrail’le müzakerelere Başkan Trump yardımcı olacak” ikrarı “İsrail’e teslimiyeti” her haliyle sırıtıyor.

Bundandır ki ecnebilerin Müslüman ülkelere musallat ettikleri “IŞİD’le mücadele görevi”, El Kaide’den kopan IŞİD -eski- yöneticisi Colani’ye -iktidar koltuğunda kalması karşılığında- veriliyor!

Çarpık olan, Trump’un “dostum Erdoğan, büyük lider Şara’yla çok iyi anlaşıyor, Suriye’de onu çok destekliyor” memnuniyetiyle Ankara’dakilerin “ecnebilerin Ortadoğu’daki oyunu”nda rol almaları. “Süreç”in Suriye ayağında kotarılan “emperyal arka plânı”nda işgalcilerle “ortak” olmaları. Şara üzerinden “İsrail’in Suriye’yi teslimi”yle işgal, istilâ ve tefrika fitnesine gelmeleri.

İbret-i âlem olarak…