"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları

Cevher İLHAN
18 Ağustos 2020, Salı
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Amerikan şirketlerinin başını çektiği, Yunanistan ve İsrail’in yer aldığı çokuluslu konsorsiyumun petrol sondaj ve işletme çalışmalarına, KKTC yetkililerinin uyarılarını takmayan İsrail savaş jetleri ve helikopterlerinin, “Rumların izni”yle hava sahasına girerek Mersin kıyılarındaki tâcizine, uzun süre Piri Reis üzerinde uçmasına karşı siyasi iktidar “buna kesinlikle izin verilmeyeceği” demeçlerinin ötesine geçemedi.

Keza İsrail ve Yunanistan başbakanlarıyla Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın Rum Kesimi’nde İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında 1880 km’lik “ortak boru hattıyla bölgedeki doğalgazı İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıma projesi”yle Türkiye ve KKTC’ye karşı “enerji bloku” oluşturulmasına; ve Mısır’la Rum yönetiminin tek taraflı “Münhasır Ekonomik Bölge”deki doğalgazı denizaltından boru hattı ile Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşıma oldubittileri kınamalarla geçiştirildi. (DHA, 8.5.18; gazeteler,19.9.2018)

LİBYA İLE “DENİZ YETKİ ANLAŞMASI” BOŞA ÇIKIYOR

Yine ABD ve İsrail desteğiyle Akdeniz ve Ege’de bir nevi kuşatma altına alınan Türkiye’nin “enerji köprüsü” rolünün engellenip enerji denkleminde devre dışı bırakılmasına âdeta seyirci kalındı. 

Türkiye’nin Libya ile Kasım 2019’da Libya ile “Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutâbakat Muhtırası”nın imzalandı. Ama Dışişleri Bakanının “Libya’da askeri değil, siyasi çözüm gerekli” dediği süreçte Türkiye’nin Libya iç savaşına asker sevki ile, doğrudan “müdahil” olması, bu anlaşmayı hükümsüz kalmakla karşı karşıya getiriyor. Zira mevzubahis “deniz yetki alanı” Mısır’ın güdümündeki “Doğu Libya”nın uhdesinde kalıyor.

Ve Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarına göz diken emperyallerin hegemonya ve çıkar hesapları uğruna ateşleyip alevlendirdikleri Libya iç savaşı fitnesinde, başkent Trablus’u kuşatan General Hafter’in son aşamada “geri çektirilip” sahildeki petrol bölgesi Sirte ile güneydeki çöl kenti Cufra hattında Libya’yı ikiye bölen Tobruk merkezli “doğu Libya”yı ülkeden koparma senaryosunun sahnelenmesi, Türkiye’nin Libya ile yaptığı “Deniz Yetki Anlaşması”nı boşa çıkarıyor. 

KIYIDAŞ BÖLGE ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ…

Güney Kıbrıs üzerinden İsrail ve Yunanistan’ın başını çektiği Konsorsuyuma ABD’den İsrail’e, Fransa’dan Japonya’ya birçok ülkenin şirketleri katılırken, Ankara’nın Libya’daki çatışmalara müdahalesiyle Hafter’e arka çıkan Mısır’ın yanısıra Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ve bölge ülkeleriyle gerginliğin tırmandırılması, Türkiye’yi bütünüyle zora sokmuş durumda.

Özetle, Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki haklarının ve “mavi vatan”ın korunmasını esas alan Libya ile “Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutâbakat”ın hayata geçirilmesi için, Ankara’nın Rum Kesimini ve Yunanistan’ı cüretlendirip şımartarak “mavi vatan”ı kaybettiren ufuksuz politikaları bırakması; Akdeniz’e kıyıdaş Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirmesi gerekiyor. 

Aksi halde, Kıbrıs ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını ve hukukunu koruyamaz…

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

    Savunma hakkı kısıtlanamaz

    Belarus’ta protestolar büyüyor

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    Bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Bilim adamı olmak istiyor

    Domates tarlada kaldı

    İsrail - BAE anlaşması 'yenilgi' demektir

    Ankara'da salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı!

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Bursa'daki yangın kontrol altına alındı: Şüpheli gözaltında

    Üniversitelerde kalite düşüyor

    Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Almanya'dan tepki çeken görüntüler!

    Yemen’de şimdi de sıtma krizi

    Konutta ipotekli rekor

    Düşük faiz kısa sürdü

    İlk altı ayda 3 milyar lira trafik cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz
    Genel

    Savunma hakkı kısıtlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların maskesini indirmek için
    Orhan GÜLER

    “Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...
    Risale-i Nur'dan

    Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor
    Osman ZENGİN

    Kadınlar her işte çalışmalı mı?
    Çetin ACAR

    Yeni Asya’da, iki manşetle Risale-i Nur
    Nejat EREN

    Kalpleri saran duygu: Dostluk
    Genel

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.