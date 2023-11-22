"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu

Cevher İLHAN
22 Kasım 2023, Çarşamba
Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlâli” kararının yine Anayasa çiğnenerek uygulanmaması çarpıklığının son raddede Cumhurbaşkanı seçiminde “ucûbe rejim”in esasını oluşturan “yüzde 50+1”e indirgenmesi, iktidardakilerin “yeni anayasa” çıkışının arka plânını deşifre ediyor.

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın yeniden ortaya attığı “yeni anayasa” çıkışında “yüzde 5+1” çarkıyla her alanda çöküşle tıkanıp Türkiye’yi taşıyamadığı görülen “tek kişilik ucûbe”yi sürdürme hesabının güdüldüğü açıkça görülüyor.  

Anlaşılan, AKP’nin 2002’de yüzde 34 oyla Meclis’in yüzde 65’ini doldurduğu ve bütün çağrılara rağmen düzeltmeye yanaşmadığı 12 Eylül darbesinden kalma seçim yasası sayesinde “az oyla çok koltuk kapma” garabetiyle dayatılan hileli oldubittiler de artık kurtarmıyor.

Ve iktidardakilerin tumturaklı nutuklarla ortaya attıkları bütün “yargı reformları”, “anayasa değişiklikleri” gibi son süreçte “yeni anayasa” çıkışının da yürütmenin yanısıra yasama ve yargıyı “tek kişi”ye bağlayan ve gittikçe otoriterliğe dönüşen “totaliter rejim”i sürdürme çırpınışı olduğunu ortaya koyuyor…

ANAYASAYI ÜST ÜSTE ÇİĞNEMEKLE…

Aslında Anayasanın 153. maddesindeki “Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idâre makamlarını bağladığı” hükmüne, 158. maddedeki “diğer mahkemelerle AYM arasındaki görev uyuşmazlıklarında. AYM’nin kararı esas alınır” esasına rağmen, Yüce Divan yargılamasını yapan AYM’ye Yargıtay’ı saldırtmanın maksadı ortada.

Bu maksatla Anayasanın 138. maddesindeki “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” esasına aykırı olarak “kesin ve bağlayıcı olan “AYM kararları”na uyulmadı.

Keza Anayasanın 6. maddesindeki “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” temel hükmü çiğnenerek bizzat Cumhurbaşkanı’nca “yerel mahkemelerin AYM kararlarını takmaması” tâlimatları verilirken, Yargıtay’ın AYM’ye “suç duyurusu” çarpıklığına ve “Meclis’e ayar verme” hadsizliğine arka çıkıldı.

“ÖMRÜ YETTİĞİNCE İKTİDARDA!”

Bu bakımdan, iktidardakilerin son “anayasa hamlesi”nin asıl amacının, Bahçeli’nin 2017 referandumunda “madem Cumhurbaşkanı Anayasaya uymuyor, o halde Anayasayı partili cumhurbaşkanına uyduralım” garabetli gerekçesindeki gibi, onca baskı, istismar ve oyuna rağmen yüzde “50+1”i alamayan “iktidar cephesi”nin “tek kişilik hükûmet”e “anayasa kılıfı” geçirme hamlesi olduğu açığa çıkıyor.

Hâsılı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tesbitiyle, “AKP’nin yüzde 35’lere düşmesinin çaldığı alarm zillerinin farkında olan Erdoğan’ın ‘çözüm’ olarak,  keyfi, hukuk tanımaz, temsilde adaleti iğdiş eden “sistem”i değiştirmeyi değil, kaybetmeye başlayan Erdoğan’ın seçilmesine yetmeyip artık “yük’ olmaya başlayan ‘yüzde 50+1’i şikâyeti,” gerçeği ifşa ediyor.

Ve bu ifşa, demokratik muhalefetin, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ihya ile “güçlendirilmiş parlamenter sistem”i esas alan irâde ve direncini daha zaruri kılıyor…

Sonuçta iktidardakilerin son anayasa atraksiyonunun, kısa zamanda dökülen “tek kişilik ucûbe rejim”in tahkimiyle “siyasi ömrü”nün sonuna gelen partili Cumhurbaşkanı’nın “ömrü yettiğince iktidarda kalması”nı hedeflediği her haliyle sırıtıyor…

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere dikkat!

    İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

    'Geçici ateşkes sağlansa dahi savaşa devam edeceğiz'

    Gazetecilerden acil yardım çağrısı

    Gazze’deki can kaybı hiçbir çatışmada bu kadar olmadı

    Maaş, kiraya yetmiyor

    İstanbul’a kar geliyor - 4 ilde ulaşıma kar engeli

    Çocuklarımız barış içinde bir dünyada yaşamalı

    "Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var"

    Her önüne gelene silah ruhsatı veriliyor

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin yeri tespit edildi

    O sığınakları İsrail inşa etti

    Kara listeye İsrail niye alınmadı?

    Darbe anayasasından bu kafayla mı kurtulacağız?

    İsrail’e giden gemilerin bir izahı var mı?

    Afyonkarahisar'da 2 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti

    'İsrail, İsrailli esirlere "kitlesel Hannibal Protokolü" uyguladı'

    Gaziantep'te yük asansöründen düşen 2 işçi vefat etti

    Muğla'ya ve Aydın'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50+1 zora girince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Lozan’ın ilk oturumu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”
    Cenk ÇALIK

    Yirmi günlük mucize: Arı
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız takvadır
    Zafer AKINCI

    Cumhuriyetin neresindeyiz?
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık ihtar ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap fuarları bize ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.