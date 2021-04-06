"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Yeni “fişleme yasası”

Cevher İLHAN
06 Nisan 2021, Salı
Hafta sonu 104 emekli amiralin “Montrö bildirisi” üzerinden yeni bir sun’i gündem alevlendirilirken geçen hafta Meclis’te reddedilmesine rağmen İçtüzüğün açıkça çiğnenerek tekrar oylatılan “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasası”yla hukuk skandalına kaldığı yerden devam ediliyor.

Buna göre daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iki iptal kararına rağmen arkadan dolanarak beşinci kez Meclis’in önüne getirilen “yasa teklifi”yle, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, istihbarat, ceza infaz ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel için yapılan “arşiv araştırması” ve “güvenlik soruşturması” kamu görevine atanacak herkes hakkında uygulanacak. 

Devlet memuru olmak için savcılıktan / ilgili devlet kurumlarından “sakıncalı olmadığı”na dair “adlî sicil kaydı”yla yetinilmeyecek; neden ve niçin “suçlandıkları”nı bilmeden vatandaşlar, itham ve isnadlarla “suçlanacaklar.”  

“Güvenlik soruşturması” veya “arşiv araştırması”nda elde edilen kişilere ait verileri değerlendirme yetkisinin hükûmetin kurduğu “komisyonlar”a verilmesiyle insanlar peşinen “mâkul şüpheli” ve “sakıncalı” ilân edilebilecekler.

“ZULÜMKÂR YASA”YLA TEMEL HAKLARI İHLÂL

“Ucûbe yasa”da bununla kalınmıyor; “yerinde araştırma” adı altında kişinin yaşadığı yerde, mahallesinde ve çevresindekilerin “ihbarlar”ına başvurulmasıyla siyasî iktidara yaranmak hesâbına “ispiyonculuk” özendiriliyor. Mahalleliler, komşular arasında “jurnalcilik fitnesi”ne kapı açılıyor.   

Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde itibar edilmeyen yargı mercileri dışındaki “kolluk kuvvetleri” ve “istihbarat birimleri”ndeki verilerle sorgusuz sualsiz kişinin “terör örgütleri” ve “organize suç örgütleri”yle “ilişkisi”ne gıyabında hüküm verilmesi garabetine fırsat veriliyor.  

Böylece OHAL KHK’larıyla yüz binlerce kamu çalışanının sahte ihbarlarla, hukukta hiçbir kıymeti olmayan istihbarat jurnalleriyle, tek kelime savunmaları alınmadan hak kazandıkları işlerinden ihrâç edilmesine, on binlerce vatandaşın yargısız infazla yıllarca tutukluluğunun sürdürülmesine benzer telâfisi imkânsız ağır mağduriyetlere uğratılmalarına “yasal kılıf” geçiriliyor. 

Ayrıca hukukun beynelmilel temel kurallarının başında gelen “kişinin mahkemece ‘suçluluğu’ ispat edilinceye kadar suçsuz olduğu”nu esas alan “mâsumiyet” karinesi hiçe sayılıyor.

Yine hukukun esasını teşkil eden “suçun şahsiliği” berhava edilerek, “güvenlik soruşturması”nda, kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olanların dışında ikinci derece akrabaları, hatta eşinin âilesi gibi “sıhri hısımların” da “soruşturulması” öngörülüyor. 

“Sakıncalı olup olmadıkları”na bakılmadan hiçbir hukukta yeri olmayan “irtibat” ve “iltisak”la vatandaşlar kriminalize ediliyor. Bütün âile ve akrabalar “güvenlik sakıncası” ve “iltisak” kapsamına alınıyor. 

Bundandır ki hukukçularca “fişleme yasası”na “zulümkâr yasa” deniliyor.

“PARTİ MEMURU” VE “PARTİ DEVLETİ”!

Kısacası, “güvenlik soruşturması” bahanesiyle işe almada yandaşları “kayırma” ve “torpil” tezgâhı resmen kuruluyor. Vatandaşlar “siyasî iktidara yakınlığı”na göre kategorize edilerek hakları gasb ediliyor. 

Kamuoyundan, sivil toplumdan ve muhalefetten gelen bütün uyarı ve çağrılara rağmen Saray’ın Meclis’e dayattığı “terörün finansmanının önlenmesi”ne ilişkin yasada Cumhurbaşkanı’nın yargı kararı olmadan derneklerin/vakıfların mal varlıklarını dondurması, Bakanlar Kurulundaki yetkilerin İçişleri Bakanı ile valiliklere verilerek “soruşturma” bahanesiyle sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulması, tepeden “soruşturma” açılan seçilmiş yöneticilerinin mahkeme kararı olmadan görevden alınıp yerlerine “iktidara yakın kayyımlar”ın atanması emrivakisinde olduğu gibi anayasa ve yasaların yanısıra uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlâline ortam oluşturuluyor. 

Özetle, “yeni fişleme yasası”yla yine antidemokratik oldubittilerle demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler baltalanıyor. Amansız kutup- laştırma ve ötekileştirmeyle toplumun “siyasî iktidar yandaşı” ve “karşıtları”na bölünmesinin ardından şimdi de kamu görevine almada ayırımcılık ve partizanlık “yasallaştırılıyor.” 

Devlet memurluğu, kamu görevi bütünüyle “politikleştirilip” partinin güdümüne sokuluyor; “parti bürokrasisi” ve “parti memuru”yla “parti devleti” meydana getiriliyor. Bunun altyapısı hazırlanıyor.  

Göz göre göre. İnadına.

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı

    Virüs 1 dakikada bulaşıyor

    ‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

    AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    Diplomalar çöp oldu

    Giresun'dan üzücü haber

    İşlenmiş ete dikkat

    Türkiye'de 42 bin 551 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Eskişehir’de bazı kademelerde yüz yüze eğitime ara

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

    Myanmar'da protestoculardan askerlere saldırı: 4 ölü

    Gerçek enflasyon TÜİK’in 3 katı

    İran nükleer anlaşması Viyana'da görüşülecek

    Facebook hakkında inceleme başlatıldı

    Lübnan'daki Osmanlı eseri terk edilmiş halde bekliyor

    Sözde ‘aday’ özde ‘üçüncü’ ülke

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yeni “fişleme yasası”
    Ahmet BATTAL

    İzninizle Sayın Genel Başkan vekili...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbelere karşı tedbirinizi aldınız mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur Kongresi’nden adalet ve hürriyet vurguları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikirde mağlup düşen zorbalar
    Faruk ÇAKIR

    Açalım mı, kapatalım mı?
    Risale-i Nur'dan

    İslâm, adaleti ve hakikî hürriyeti câmîdir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâbe’yi gördüğünde yapılan duâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.