İbrahim Nakşibendî: İslam Dünyası için reçete: Risale-i Nur

Suriye hükümeti, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eserlerinin camilerde okunmasına resmî onay verdiğini duyurdu. Yıllar önce Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî, “Bugün peşinden gidilecek yegâne mürşid Bediüzzaman’dır. İslâm dünyası için kurtuluş reçetesi Risale-i Nurlardır” diyerek İslâm dünyasına birlik çağrısında bulunmuştu.

Risale-i Nur eserleri Şam camilerinde okunacak

Risale-i Nur Suriye’de…

Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

İslam Aleminin Reçetesi: Hutbe-i Şamiye -1

Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm

İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya

28 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşen Ortadoğu konulu panelde, zamanın Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî, Risale-i Nur’un bütün İslâm dünyası için bir “kurtuluş reçetesi” olduğunu vurgulamıştı. İslâm âleminin problemlerine en önemli çözüm yolunun özellikle Bediüzzaman Hazretlerinin düsturlarına sıkı sıkıya bağlanmak olduğunu ifade etmişti.

“Hutbelerimde haykırdım: Yegâne mürşid Bediüzzamandır!”

İbrahim Nakşibendî, Risale-i Nur’un Suriye’deki serüvenini şöyle anlatıyor: “Dedem Hz. Bediüzzaman ile beraber yaşamış, onunla çeşitli seferlere katılmış, onunla hem dem olmuş bir zat. Ben 50 sene (şimdi 60 yıl) önce Risale-i Nur okumaya ve talebelerime ısrarla tavsiye etmeye başladım. İnsanları irşad ettiğini iddia eden ve şeyh geçinen, âlim geçinen zatların bir elleri milletin kalbinin üstünde, diğer elleri de milletin cebinin içindeydi; onları sömürmeye çalışıyorlardı. İşte o zaman ben Hz. Üstad’a tâbi olup bu insanların yaptıkları yanlışları vurgulamaya çalışarak, Bediüzzaman’ı tanıtmaya gayret ettim. Bediüzzaman’ın kimsenin malında, parasında pulunda gözü olmadığını anlattım. Sadece ve sadece Allah rızası için çalışan bir zat olduğunu izah ettim. Bunun üzerine benden uzaklaştılar.

Yine de çok şükür ben hutbelerimde şunu haykırdım, milletimle şunu paylaştım dedim ki: ‘Muhterem Müslümanlar, şu anda günümüzde kendisine ittiba edilecek ve peşinden gidilecek yegâne mürşid, eli kimsenin cebinde olmayan biricik âlim Bediüzzamandır. Bediüzzaman öyle muktesid yaşamış, öyle mütevazı yaşamış ki gün gelmiş, üç beş lokma ekmeğe dahi muhtaç olmuş; günde birkaç lokma ile iktifa etmiştir. İşte, Peygamber Efendimizden (asm) sonra tâbi olunacak yegâne âlim bu zattır.’ Hutbelerimizde hep onun ifadelerinden istifade ettik. Özellikle ‘İslâmiyet insaniyet-i kübradır,’ ‘İslâmiyet en büyük hakikattir’ gibi ifadelerini kendi hutbelerimde terennüm ederken halkın bu ifadelere olan ilgisini ve memnuniyetini fark ettim. ‘İnsanlığın kurtuluşu İslâmiyet hakikatlerine tâbi olmaktadır’ diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle kurtuluş İslâmiyet’e dönmekte ve onu maddî manevî bütün hâl ve hareketlerimize tatbik etmektedir.”

Kurtuluş reçetesi: Risale-i Nur

İbrahim Nakşibendî, yaşanan küresel krizlere ve İslâm coğrafyasında süregelen sıkıntılara dikkat çekerek, “İnsanlık yolunu şaşırmış vaziyette. Görüyorsunuz ki İslâm dünyasındaki ateş, yaşı kuruyu beraber yakıyor. Güçlü devletler derin projeler içerisindeler” diyerek tek çarenin yeniden Kur’ân’a ve risalete dönmek olduğunu, Risale-i Nur’un tüm İslâm dünyası için kurtuluş reçetesi olduğunu vurgulamıştı.

İslâm Devletleri uyanmalı

Son gelişmelerle beraber ümit ediyoruz ki, Bediüzzaman Hazretlerinin 1911 yılında Şam’da Emevî Camii’nde verdiği hutbe günümüze kadar yankılanmaya devam ediyor ve Müslümanların birlik olmasını sağlayacak çıkış noktası da yine bu hutbe olacaktır. Bahtiyar Suriye gibi tüm İslâm devletleri derin uykudan uyanmalı ve Risale-i Nur ile kendine gelerek Müslüman kardeşleri ile kenetlenmelidir.