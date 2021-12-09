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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İngilizce Risale-i Nur hizmetleri için KKTC’de uygun bir zemin var

09 Aralık 2021, Perşembe 01:26
Pek çok üniversitenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta yabancı talebeler de oldukça fazla. Farklı ülkelerden Müslüman talebelerle irtibata geçip İngilizce Risale-i Nur hizmetleri başlatmak için gayet uygun bir zemin.

Gezi: Kıbrıs notları
Fatih Yargı

***

Kıbrıs dershanemiz anavatandan talebe ve misafir bekliyor.

Yavru vatan hakkında birçoğumuz ya bilgi sahibiyiz veya ziyaret etmişizdir. Genç kuşaklardan Aydın’dan Kıbrıs’a yerleşmiş fedakâr Burak kardeşimiz sağolsun bize iki gün Kıbrıs turu yaptırdı. 


Burak Yardım

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan beri kapalı olan Maraş Bölgesi’ni ben de ilk defa görüyordum. Kısmen açılan bölge adeta hayalet bir şehir. Her şey 1974 yılında bırakıldığı gibi. Evler, dükkânlar, çarşı pazar, hatta inşaat kule vinçi bile terk edildiği inşaatta aynı şekilde kalmış.

Adeta 1970’li yıllarda yaşıyormuş gibi hissettiriyor kendini insana. Bazı binaların yıllara meydan okuyormuşçasına hâlâ dimdik ayakta olması çok ilginç. Bir zamanların eğlencenin, kumarın ve çeşitli günahların merkezi olan Maraş sanki günahlarının bedelini ödüyor gibi.


Kapalı Bölge Maraş

Gelelim hizmet binamıza

Sizlere Kıbrıs’ı anlatmayacağım. Gelelim hizmet binamıza. Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik Bey ve ailelerimizle Umumî Meşveretimizin ardından ziyaret ettiğimiz Yeni Asya Vakfı Kıbrıs Şubemiz, bizlere şevk verdi. Havalimanında bizi temsilcimiz Eyüp Aktaş Abimiz karşıladı.


Dershane

İlk 2018’de zemin katın inşasında, ardından kaba inşaatın bittiği 2019 yılında ziyaret etmiştim Kıbrıs dershanemizi. Şimdi de bitişinde ziyaret etmek nasip oldu.

Ailecek gidip kalabileceğimiz misafirhanemiz, üniversiteli kız ve erkek talebelerimizin güvenle kalabileceği giriş çıkışları ayrı olan daireler Kıbrıs’ta artık bizleri bekliyor.

Arsası 2014 yılında alınıp 2015’de de temeli atılan Kıbrıs hizmet binamızın zemin ve oto parkı tamamlandıktan sonra ekonomik sebeplerden inşaat çalışmalarına ara verilmişti. Avustralya Nur Vakfı’nın teşvik ve gayretleriyle 2018’de tekrar start alan binamızın kaba inşaatı 2019’da bitti. Son iki yıldır Türkiye’nin muhtelif bölgelerinden, Avustralya ve Avrupa’dan yapılan yardımlarla inşaatımız bitip hazır hale geldi.


Bölünmüş şehir Lefkoşa tel örgünün bir tarafı Lefkoşa Türk Belediyesi.

BÜTÜN yardım elini uzatanlara şükran

Kıbrıs Dershanesi için özel gayret sarf eden Yönetim Kurulu eski üyelerine, başından sonuna kadar en az yedi sekiz kez yardım kampanyası düzenleyen Avustralya Nur Vakfı idarecileri ve üyelerine ve emeği geçen bütün yardım elini uzatanlara şükranlarımızı iletiyorum. Altı yıldır adeta inşaat şantiye şefi, inşaat bekçisi gibi binada nöbet tutan, uzun yıllardır Kıbrıs temsilciliğimizi yapan değerli ağabeyimiz Eyüp Aktaş’a da buradan özel olarak takdir ve tebriklerimizi iletmek isterim. Gayretleri takdire şayandır.

Hizmet binamız Lefkoşa’ya ve hava limanına yakın bir semtte inşa edilmiş beş katlı bir bina. Konferans salonu, yemekhane veya farklı amaçlarla kullanılabilecek zemin kat. 5-6 arabalık oto park. Birinci kat dört yüz metrekare geniş dershane. İkinci katta erkek talebeler için iki tane yüz altmış metrekarelik üç artı bir daire. Üçüncü kat yine yüz altmış metrekare iki daire. Hanımlar Dershanesi ve kız talebeler için dördüncü kat, misafirhane olarak kullanılmak için iki daire.

İngilizce Risale-i Nur hizmetleri için uygun bir zemin

Pek çok üniversitenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta yabancı talebeler de oldukça fazla. Farklı ülkelerden Müslüman talebelerle irtibata geçip İngilizce Risale-i Nur hizmetleri başlatmak için gayet uygun bir zemin.


Kıbrıs’tan farklı görüntüler.

Eyüp Abimizin kendisine “Hükümet” diye hitap ettiği muhterem ablamızdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Kıbrıs mutfağından hazırladığı özel yemeklerden birkaçını size de söyleyeyim. İlki özel olarak yetiştirilen molehiya bitkisinin yaprakları ile yapılan, son derece lezzetli bir Kıbrıs yemeği. Sonra tadına doyamadığım çok beğendiğim bir Kıbrıs klâsiği Şeftali Kebabı. Kuzunun midesini çevrelemiş yağ tabakasına sarılarak yapılan kebap, Kıbrıs’ta mutlaka yenilmesi gerekenlerden bu arada. Kolakas. Kıbrıslıların severek yediği ve bir kez tadanların vazgeçemediği bir sebze yemeği. Kısacası Hükümet ablamız üç gün boyunca bizim önümüze Kıbrıs mutfağından seçkin lezzetler serdi. Hakkı ödenemez.


Girne Limanı

Ziyaretçilerini bekliyor

Mekânlar insanlarla değer kazanır. Altı yıldır emek emek yapılan Kıbrıs hizmet binamız, dershanelerinde hem üniversitesini okuyup hem Risale-i Nur hizmetleriyle dünya ve ahiretini nurlandıracak kız ve erkek talebeleri; misafirhaneler de konaklayıp, samimî Kıbrıs cemaatiyle şevk alıp şevk verecek ziyaretçilerini bekliyor.

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