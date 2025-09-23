Charlie Kirk suikastı

Yakın zamana kadar ismini pek duymadığımız bir aktivist olan Charlie Kirk, Utah eyaletinde bir üniversite kampüsünde, gençlere yönelik açık hava toplantısında öldürüldü. 1993 doğumlu, Amerikalı sağcı aktivist, siyasî yorumcu, yazar ve medya kişiliği ile tanınan, bilinen biri.

Kendisi Trump’ın en önemli destekçilerinden biri olarak biliniyordu. Kirk’ün öldürülmesinde, MOSSAD ve CIA’nın iş birliğinden bahsediliyor, bir komplo teorisi. Hatta ABD’nin nükleer silâhlanmasına karşı çıkan Başkan Kennedy’nin suikastı ile eşleştirenler bile var. Kennedy suikastını yapan yakalanmış, sonrasında infaz edilmişti. Kirk'ü vuran yakalandı, onun da aynı akıbete uğramasından endişe duyanlar var.

Kirk'ün, ABD gençliği üzerinde çok etkin olduğu, özellikle üniversitelerde düzenlediği açık hava sohbetlerinde, bir siyasetçinin toplayamadığı kalabalıkları topladığı söyleniyor. Peki neden katledildi?

İsrail’in Gazze’de etnik temizlik yaptığı noktasındaki sosyal platformlarda bazı açıklamaları söz konusu. Daha da önemlisi, MOSSAD’ın Epstein dosyası üzerinden ABD yönetimine şantaja kadar giden baskılarından söz etmesi daha da önemli. Bu konuşmaları sonrasında İsrailli yöneticiler tarafından uyarıldığı ve bazı maddî teklifler yapıldığı biliniyor. Fakat sonuca baktığımızda ise bunların kabul görmediği ve hayatı ile ödediği ortada. Epstein dosyasında Trump’ın da adının geçtiğini Elon Musk X hesabından paylaşmıştı. X'deki yorumlar da özellikle bu çıkışları sonrasında yakınlarına, İsrail’den çekindiğini ifade ettiği yönünde.

ABD’de bu olay sonrası gündem bir anda değişti. Özellikle kendi vergileriyle İsrail’e silâh ve mühimmat hediye eden ABD ve Trump’a karşı Doha saldırısı gündemi meşgul ediyordu. Oysa Kirk'ün bir anda uzaktan avlanması kamuoyunun bakışını değiştirmişti.

İsrail’in Gazze’deki soykırımına itiraz eden bir öğrenci, akademisyen, aktör, sanatçı ya da çalışansanız ya kovulmaya ya da işten el çektirmeye kadar varan mobbingle karşı karşıya kalmanız işten bile değil. Kamuoyunda tanınırlığınız da varsa Gazze’ye karşı duygularınızı tam anlatamazsınız. Charlie Kirk de bence bunu yaşadı.

İsrail’e karşı tutum alan bir ABD başkanı veya ona yakın etkili siyasî bir figür olsanız bile, size de suikast düzenlenebilir. İsrail, finans kaynaklarının başında olduğundan, ekonomi, siyaset, medya, istihbarat, yargı gibi tüm alanlarda ekonomik gücünü, baskı unsuru olarak kullanabilir. Eğer bu baskıya karşı durabiliyorsanız sizi de uzaktan avlayabilir. Bu yaklaşımlar korku şeklinde neredeyse herkesin içine işlemiş durumda.

Gazze halkı bu oyunu bozdu ve bu yüzden ekonomi, siyaset, sanat ve yargı alanında sesler çıkmaya başladı. Trump’ın söz vermesine rağmen Kennedy ve Epstein belgelerinin tamamını açıklamaya cesaret edemediği de ortada. İsrail ve onun istihbarat örgütü MOSSAD ve onunla iş birliği yapan örgütleri mercek altına almak olaya bakışınızı değiştirebilir.