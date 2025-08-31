"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Trump ve Elon Musk gerginliği

Dr. Aytekin COŞKUN
31 Ağustos 2025, Pazar
Elon Musk ile Trump arasındaki ilişkiler kopma noktasında.

Bu gelişme dünyanın gidişatında etkili olabilir mi? 2019’da başkan seçilemeyen Trump 2024 Kasım seçimlerinde 2. Kez başkan seçildi. Seçimlerde Trump’a Elon Musk‘ın maddî desteğinin (300 milyon $)  zaferle çıkmasında ciddi bir ivme kazandırdığı konuşuldu. Bununla birlikte Trump’ın Kaliforniya’daki seçim mitinginde, canlı yayın sırasında merminin teğet geçerek sadece sağ kulağından yaralanması ile sonuçlanan suikast girişimi... Bu gelişmelerin seçimleri kazanmasının önünü açtığı şeklinde yorumlar yapıldı. 

Kasım seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi’nde güçlü bir desteği arkasına alan Trump’ın seçim vaatlerinden en önemlisi, dünyaca tanınmış sanatçıların, başkanların, gazetecilerin, üst düzey şirket ve devlet yetkililerinin, Epstein adasına ziyaret dosyalarını açıklayacağım demesi idi. Pedofilik, gayr-ı ahlâkî tiyatral sapkın hadiselerle dolu ada ziyaretleri yapan ünlülerin dosyalarının açıklanmasını en çok Elon Musk istemekteydi. Seçim öncesi dosyada ismi olduğuna inanan birçok tanınmış kişi ABD’yi terk etmiş ve Trump’a karşı bayrak açmışlardı.

Trump’ın seçimlerden sonra dosyaları açıklamakta nazlanmaya başlaması ve kulislerde kendisinin de adayı ziyaret eden kişiler listesinde olduğu noktasında X platformunda yayınların yapılması konuyu tekrara gündeme taşımıştı. Musk, X hesabından Trump'ın, Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığı iddiasında bulunarak belgeleri X hesabından yayınlamaya başladı. Musk’ın X platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşması sonrasında ikili arasında fikir ayrılıkları gün yüzüne çıkmaya başladı. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) ayrılarak, Parti kurmak için kolları sıvamak zorunda kaldığını X üzerinden paylaşır. Trump’ın cevabı gecikmez, kamudan yararlanma kanallarını kesme tehdidi ile bir nevi Musk’a ayar verir. Ayrıca ithal edilen elektrikli arabalara %135’lik ek gümrük vergisi oranını %35’e düşürür. Bu gelişme sonrası Tesla’nın borsadaki hisseleri değer kaybeder. Beyaz Saray'daki “vergi kesintisi tasarısı” krizin iyice derinleşmesine sebep olur.

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladığı sırada Musk'ın eleştirilerini basın önünde cevaplar, Musk’ın değiştiğinden bahseder. Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisini, “İyi bir ilişkimiz vardı, büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." (aa) şeklindedir. Bu açıklama üzerine, Musk, X hesabından "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi” değerlendirmesini yapar.

Trump’tan yanıt gecikmez, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Musk'ın devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu, ama o zaman çıldırdı." (aa) ifadelerini kullanır.

Ticarî kaygılar artmaya başlayınca Musk U dönüşü yapmak zorunda kalır ve ''Geçtiğimiz hafta Başkan hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım, çok ileri gittim'' (aa) şeklindedir. 

Konuya buraya kadar açıklık getirmemizdeki asıl sebep-sonuç ilişkisine baktığımızda, bu tarz belgelerin MOSAD’ın da elinde olduğu ve Trump’ı yönlendirdikleri noktasında basında çıkan haberler. Başkanın Epstein adasına ziyaret ettiği ve video kayıtlarının MOSSAD’ın elinde olduğu bu yüzden dosyaları açıklamaktan kaçındığı söylenmekte. Musk bu gerçeği gördüğünden geri adım atmak zorunda kalmış olabilir. Asıl önemli olanın ise Trump’ı istedikleri gibi yönlendirebilme yeteneğini MOSSAD’ın hâlâ elinde tutmuş olması. Bu da yaşadığımız dünyanın geleceğini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkması.  

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

