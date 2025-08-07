"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Cennette Hz. Musa’ya (asm) komşu oldu

İbrahim Günaydın
07 Ağustos 2025, Perşembe
Bir gün Hz. Musa'ya (asm) Cenab-ı Hak, "Senin komşun falan adresteki bir kasaptır" dedi. Bunun üzerine Hz. Musa, merak edip bu kasabı buldu. Evine girdi ve onunla tanıştı.

Kasap, çok yaşlı annesini yedirip içiriyor ve ihtiyaçlarını karşılıyordu. Yaşlı kadın da, bir şeyler söylüyor fakat ne dediği anlaşılmıyordu.

Hz. Musa, "Sen annenin karnını doyurduktan sonra sana ne söylüyor" diye sordu.

Kasap: "Annem, ona bakıp ilgilenmemden, ihtiyaçlarını karşılamamdan dolayı çok memnun olur ve bana her zaman: "Oğlum! Cenab-ı Allah seni Cennette Hz. Musa'ya komşu eylesin!" diye dua eder" dedi.

Bu cevap üzerine Hz. Musa; kasabın yaşlı annesinin hayırlı duasını aldığı için bu mertebeye yükseldiğini ve kendisine cennette komşu olacağını anladı.

İŞTE O PEYGAMBER BENİM!

Sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem de, İslâm'ın ilk yıllarında Mekke sokaklarından birinde yürüyordu. Yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadın Peygamberimize (asm): Şu çuvalı sırtıma kaldır da evime götüreyim, dedi.

Peygamberimiz (asm) de çuvala baktı ve ağır olduğunu gördü. Ben bu çuvalı senin sırtına kaldırmam, dedi.

Kadın niçin kaldırmıyorsun? diye sordu. Sevgili Nebimiz (asm) "Bu çuvalın yükü ağır. Sen taşıyamazsın. Sen bunu benim sırtıma kaldır ve evine kadar götüreyim" dedi.

Çuvalı sırtına aldı ve yaşlı kadının evine kadar götürdü. Kadın bu durumdan çok memnun oldu.

Ardından da Peygamberimize (asm), "Oğlum dikkat et. Sen çok iyi bir insansın. Bu günlerde peygamber olduğunu söyleyen biri çıkmış. Putlarımızı kötülüyormuş. Onunla karşılaşırsan sakın inanma" dedi.

Peygamberimiz de gülerek, "İşte o peygamber benim!" diye cevap verdi.

Kadın bu duruma çok hayret etti ve: "Demek ki, anlatılanlar hep iftira imiş. Senin gibi şefkatli, merhametli ve yardımsever biri asla yalancı olamaz" deyip Müslüman oldu.

BU SEPET BANA DA LÂZIM OLACAK

Adamın biri de yaşlı babasına bakma zahmetinden kurtulmak için babasını bir sepetin içine koymuş ve küçük oğlu ile beraber ormana bırakmış.

Ormandan geri dönerlerken çocuk babasına, "Sepeti ormanda  niçin bıraktın?" diye sormuş.

Babası da "Bu sepet bana bir daha lâzım olmaz" demiş.

Çocuk da cevaben, "Bu sepet sana lâzım olmayabilir. Fakat ileride sen yaşlandığın zaman bana lâzım olacak. Ben de aynı sepete seni koyup aynı ormana bırakacağım" demiş.

Çocuğun bu ibretli ve anlamlı cevabı babasını şefkate ve merhamete getirmiş. Baba ve çocuk ağlamış. Geri dönmüşler, hem sepeti ve hem de yaşlı babayı alıp eve getirmişler.

İman, İslâm, ihlâs, istikâmet, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim

    Kurtulmuş: Meclis, çözümün meşru adresidir

    Emlâk vergisinde fahiş artışa tepki

    İhale çetesi de Külliye’de üs kurmuş

    Enflasyon karşısında eriyen maaşlar görülmeli

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Büyük Set Resifi'nde sıcaklığın artmasıyla mercan örtüsü rekor seviyede azaldı

    Gana'da askeri helikopter kazası: 2 bakan öldü

    Sapanca Gölü'nde su miktarı "kritik" seviyenin altına düştü

    Eski İsrail Başbakanı: 'Gerçek bir uyarı… İsrail’in ABD’deki itibarı geriliyor; dışlanmış bir devlet olduk'

    Almanya'daki bazı belediyeler Gazzeli çocukları Almanya'ya getirmek istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor
    Genel

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim
    Genel

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte
    Genel

    Meclis derhal devreye girmelidir!
    Genel

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!
    Genel

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.