Teröristlere affa, münfesih örgüt kılıfına itiraz, ikaz ve vatanperver ehl-i vicdana çağrı (3)

Gelelim silah bırakan “münfesih örgüt” ifadesine! Hangi silah bırakan münfesih örgüt! Gerçekten silah bırakan bir münfesih örgüt var mı? Şov amaçlı üç beş odun- plastik silah yakmakla, “feshettik örgütü” demekle münfesih mi olmuş oldu? Öyleyse hâlâ ellerinde silah ile poz verip açıklamalar yapan terör örgütü elebaşlarına ne diyeceğiz? Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta ve İran’da aynı yerden komuta edilmiyor mu değişik isimler altında? İslâm ülkelerinde kargaşa çıkaran ve insan katleden, su-i kastlar yapan bu terör örgütü değil mi?

Münfesih örgüt! Münfesih olduklarına(!) göre o halde bunlara af kanunu çıkarıp affedelim! Heyhat! Bu ne gaflet, bu ne aymazlık! Bu ülkede silahlı kuvvetlerin ve emniyet güçlerinin ciddî mücadelesi ile bitme noktasına gelen terör örgütüne, önceki süreçlerde can suyu verildiği gibi yine aynı safdillikle terör örgütüne tekrar can suyu verilemez. Bu münfesih örgüt ifadesini kim kılıflayıp devlet erkânının önüne sürdüyse, onlara çok dikkat etmek gerekir. Münfesih örgüt manipüle fikrinin arka planında kim varsa bunları ve dış bağlantılarını iyi tahlil etmek gerekir. Münfesih örgüt diyerek af getirmenin sonucu, bir delikten ikinci değil üçüncü kez ısırılmak olacaktır. Terör örgütüne güç vermek, af ile serbest bırakılan bu teröristlerle, ülkeyi zamanı gelince yine terör çıkmazlarına, iç savaş girdabına sürüklemektir.

Allah’ı tanımayan, bebekleri dahi katletmekten çekinmeyen teröristlerin münfesih örgüt kılıfıyla affedilerek salıverilmesi fikri, 1974 affı ile serbest bırakılan anarşistlerin, daha sonraki zamanda ülkeyi anarşi ve kaosa sürüklemesini hatıra getirmektedir. Böylesi bir af demek, bu teröristlerin ileride kullanılmak üzere terör hücreleri halinde yapılanmaları demektir. Zamanın gelince MOSSAD-CIA kontrolünde Irak, Suriye, İran, Libya vd. ülkelerde oynanan iç kargaşa çıkarma oyununda bunlar kullanılacaktır. Sağduyulu vatanperver devlet erkânı, siyasîler ve bürokratlar bu tezgâha gelmemeli, bu oyunu bozmalıdır.

İsrail-MOSSAD-CIA güdümündeki maşa Marksist, dinsiz, ideolojik örgüt, onun siyasî uzantılı maşaları; vatanperver, Müslüman Kürt kardeşimizin asla ve asla temsilcisi olamaz, temsilcisi gibi bir algı oluşturulamaz. Bu yaklaşım derin yaralar açar.