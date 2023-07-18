Sadık ve Fedakâr Risale-i Nur ve Yeni Asya hizmetkârı: Ali Kemal Yavuzsoy

İhlaslı, sadık ve istikametli bir dava insanıydı Ali Kemal Yavuzsoy Ağabey.

Her fani gibi o da dünya misafirhanesindeki vazifesini tamamladı. Ömrünün uzun bölümünde muzdarip olduğu bir hastalık onun hayatında arkadaş olmuştu. Ona rağmen tanıdığım günden vefatına kadar sadakatle ve fedakârca Yeni Asya Gazetesi, dergileri ve neşriyatına sahip çıkmak, çıkmaktan da öte onları fedakârlıklar yaparak dağıtmak onun hayatının vazgeçilmeziydi. Onun hayatında olmazsa olmazı Risale-i Nur ve Yeni Asya idi.

Öğretmenlikten müzmin rahatsızlığı nedeniyle malulen erken emekli olmuştu. Onu Risale-i Nur ve Yeni Asya’yı tanıdıktan sonra 1980’lerin sonlarında Kütahya Yeni Asya bürosunda tanıdım. O benim zihnimde gazete ve dergileri dağıtıp geldiğinde yorgunluğunu bir elinde üflediği duman ve diğer elinde tuttuğu çayı yudumlarken ettiğimiz sohbetlerde, evindeki derslerde, hep tebessüm eden siması ile zihnime yer etmişti.

Kütahya Yeni Asya bürosunda gazete ve neşriyat dağıtım hizmetlerinin fedakâr ve tavizsiz gönüllüsü Ali Kemal hocamın en önemli gayesi, onları yerine ulaştırmaktı. Gazete ve dergileri dağıtır gelir, yorgunluğunu büronun önüne çömelerek çay ve üflediği dumanla atardı. Gerçi Kütahya’dan ayrıldıktan sonra pek fazla görüşemedik fakat Kütahya’dan sonra gittiği yerlerde de hemen aynı Yeni Asya’yı sahiplenme ve dağıtma misyonunu üstlendiğini haber alır, sevinirdik.

Ali Kemal Yavuzsoy ağabey, gerçekten safi, ihlaslı, istikametli hadim-i Risale-i Nur ve kendisini Yeni Asya gazete ve dergilerini dağıtmaya adamış Yeni Asya gönüllüsü bir ağabeydi. Çok fazla bilinenlerden değildi ama ömrü hep ihlasla Nur hizmetindei neşriyat hizmetlerinde fedakârca geçmiş bir dava insanı idi. Gazete ve dergilerini almayı ihmal edenlere kızar, niye ihmal ediyorsunuz, bunlar davamızın sesi derdi.

En son Bursa’da ikamet etmeye başlamıştı. Oğlu Enes’in mesajını görmeden Salih Ceylan ağabeyin gece geç vakitte arayan telefonu, içime bir hüzün verdi ve açtığımda “Salih kardeş, Ali Kemal Yavuzsoy ağabey vefat etmiş” (11 Temmuzz 2023) dedi. Üzüldüm. İlk tanıdığım günlerdeki bazı hatıralar bir şerit gibi geçti hafızamdan.

Memleketi Simav’da defnedildi. Dostları, sevenleri ve Nur Talebeleri yalnız bırakmadı. Mezarı başında kısa bir Risale-i Nur dersi yaptık. Onu, ahiret aleminin bekleme salonunda bırakarak hüzünlü ama ihlaslı ve istikametli bir Nur talebesi olarak huzur içinde bırakarak kabristanda ayrıldık. Rabbim, ömrünün önemli bir bölümünde çektiği müzmin rahatsızlığını sevaplara tebdil eylesin, Risale-i Nur ve Yeni Asya neşriyatıyla yaptığı cihat-ı manevisiyle haşreylesin diye dualar ettik. Bir dava insanını daha ahiret yurduna yolcu ettik. Allah rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin. Amin. Yavuzsoy ailesine taziyelerimizi sunarız.