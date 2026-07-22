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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hani yerli mallar ucuz olurdu?

Faruk ÇAKIR
22 Temmuz 2026, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenlerden en büyük talebimiz, milleti yanıltmamalarıdır. Maalesef milletimiz yıllardan beri yanlış bilgilerle oyalanıyor.

Ekonomik sıkıntılar sadece bugünün meselesi olmamakla birlikte, son yıllardaki krizler daha da can yakıcı hale geldi. Sadece emekliler değil, çalışanlar da ciddî geçim sıkıntısı çekiyor. Türkiye’yi idare edenler her türlü kriz ve sıkıntıda öncelikle “dış güçler”i sorumlu tutmanın peşindeler. Hemen her gün, “Petrol ve enerji noktasında dışa bağımlı olduğumuz için krizlerden kurtulamıyor. Hele bir petrol bulalım, bakın nasıl zengin olacağız” tavrı ortaya koyuyorlar. Dolayısı ile yerli ürünlerin ucuz olduğunu da söylemiş oluyorlar. 

Elbette yerli ürünlerin daha ucuz olması işin tabiatı gereğidir. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki en yerli olan soğan ve patates dahi “çok pahalı’” ürünler sınıfına girdi. Bu durumu makul şekilde izah edebilecek kimse var mı?

İdarecilerin bir bahanesi de marketleri ve aracıları suçlamak. Tabiî ki marketlerin ve aracıların da  suçu ve kabahati vardır, ancak bütün sorumluluğu onlara yıkmak doğru olmaz. Ayrıca marketler ve aracılar haksız kazanç temin ediyorsa onları hizaya çekmek de yine Türkiye’yi idare edenlerin vazifesi değil mi? Vatandaşın şikayet etmeye hakkı vardır, ancak idarecilerin bu noktada şikayet hakkı yoktur. Çünkü onlar işleri düzeltmek ve takip etmekle sorumludurlar.

Bir ya da iki yıl önce pazarda gördüğümüz o günkü şartlarda yüksek kabul edilen bir fiyat etiketini sosyal medyadan paylaşmıştık. Etikete göre patates 20 TL idi. Fotoğrafa onlarca itiraz yorumu yapılmış ve hatta kasıtlı olarak yanlış bilgi verildiğini söyleyenler olmuştu. Geçen gün bir markette soğanın fiyat etiketi 75 TL olarak yazılmıştı. Bilgilendirmek maksadıyla paylaşılan bu etikete de “Bir yanlışlık var” diyerek itiraz edenler oldu. Tabiî ki bir yanlışlık yoktu ve etiket doğruydu. İnsanların itiraz etmesi normal, çünkü “yerli ürün”lerin bu kadar pahalı olmasını ilk bakışta anlamak mümkün değil.

Çoğu kişi itiraz eder, ama Türkiye’de gerçek manasıyla işleyen bir hukuk düzeni olsa patates de, soğan da pahalı olmaz. Çünkü gerçek manasıyla işleyen bir hukuk düzeninde devleti idare edenler keyfî harcama yapamaz, devletin parasını israf kuyusuna atamaz. Ayrıca yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlara da kanun önünde hesap sorulur ve dolayısı ile milletten toplanan vergiler israf edilmemiş olur. Neticede bu doğru adımlar dolaylı olarak patatesin de, soğanın da ucuz olmasına vesile olur.

Aynı zamanda bir tarım ülkesi olan Türkiye’de “yerli mallar”ın, soğanın, patatesin ve her türlü meyvenin pahalı olmasını kabul etmemeliyiz.

Ucuz ve uygun meyveye kavuşmak ve rahat geçinmek isteyenler önce “hak, hukuk ve adalet” talep etmeli vesselam.

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