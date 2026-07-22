ŞİİR - Ceyhûnî (Mustafa Avcu)

Bu dünya gülmedi, gülmez, Hazret-i Hasan’dan sonra. Doğruyu, bilmeyen bilmez, Hazret-i Hasan’dan sonra. Halife’nin beşincisi, Nur Ahmed’in bir incisi, Dinmedi dünyanın sisi, Hazret-i Hasan’dan sonra. Hüseyin’in ağabeyi, Biliyordu gelen şeyi, İnler ahirzaman ney’i, Hazret-i Hasan’dan sonra. İman, erkân başına taç, Onu giyen olur mu aç, Bu asır ilime muhtaç, Hazret-i Hasan’dan sonra. Asrımız ki son durakta, Saçlarını taramakta, Hayat onu aramakta, Hazret-i Hasan’dan sonra. Nice çiçekler ki soldu, Ümmetin gözleri doldu, Ceyhûnî bak neler oldu, Hazret-i Hasan’dan sonra.

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