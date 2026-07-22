Bu dünya gülmedi, gülmez,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
Doğruyu, bilmeyen bilmez,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
Halife’nin beşincisi,
Nur Ahmed’in bir incisi,
Dinmedi dünyanın sisi,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
Hüseyin’in ağabeyi,
Biliyordu gelen şeyi,
İnler ahirzaman ney’i,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
İman, erkân başına taç,
Onu giyen olur mu aç,
Bu asır ilime muhtaç,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
Asrımız ki son durakta,
Saçlarını taramakta,
Hayat onu aramakta,
Hazret-i Hasan’dan sonra.
Nice çiçekler ki soldu,
Ümmetin gözleri doldu,
Ceyhûnî bak neler oldu,
Hazret-i Hasan’dan sonra.