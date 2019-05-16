100 milyon dolar çalan 'hacker' çetesi çökertildi

Kötü amaçlı yazılım kullanarak 40 binden fazla kişiden 100 milyon dolar açan uluslararası bir siber suç çetesi çökertildi.

Karmaşık polis operasyonunda, ABD, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da soruşturmalar yürütüldü. Çetenin bilgisayarlara kötü amaçlı GozNym yazılımı bulaştırdığı ve bu programın ele geçirdiği banka şifreleriyle kurbanların hesaplarına erişildiği kaydedildi. Çetenin, internet forumlarında kabiliyetlerinin reklamını yapan bilgisayar korsanlarından kurulduğu söyleniyor. Operasyonun detayları, Avrupa Polis Teşkilatı, Europol'ün Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan merkezinde yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Europol, soruşturmanın özellikle sınırötesi işbirliği anlamında benzeri olmadığını söyledi. BBC Türkçe

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