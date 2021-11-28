14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 bin 500'den fazla üyesinin gönüllü teslim olduğu belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, ülkede son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirterek "Son istatistikler, 14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesinin gönüllü teslim olduğunu gösteriyor." dedi. Ülkede kaydedilen ilerlemenin inkar edilmeyeceğini ifade eden Shehu, artan suç ve güvensizlik karşısında, hükümetin yeni toplum destekli polislik girişimi başlatıldığını kaydetti.

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