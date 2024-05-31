2 günde 32 bin Filistinli göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Refah’taki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail’in saldırılarının hedefindeki Refah’ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, “Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi’nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok.” ifadesine yer verildi. Göç etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin görüntüsüne de yer verilen açıklamada, Gazze’de güvenli yer olmadığının altı çizildi. Açıklamada, ateşkes çağrısı yapılarak, her şeylerini geride bırakmak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarının her gün risk altında olduğuna vurgu yapıldı.

Fransa’da liseliler yürüdü

Fransa’nın Nice kentinde bulunan bir lisenin önünde toplanan yüzlerce öğrenci, “Gazze’de ateşkes” için yürüdü. Nice’teki Guillaume Apollinaire Lisesi önünde bir araya gelen yaklaşık 200 lise öğrencisi, Gazze’de ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, öğrenciler, “Özgür Filistin”, “Katil İsrail”, “Hepimiz Gazzeli gazetecileriz, hepimiz Gazze’nin çocuklarıyız” sloganları atarak şehir merkezine yürüdü. Yürüyüş, lisenin önünde son buldu.