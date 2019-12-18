2019 da savaş yılı oldu

2019’daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askerî müdahalesi dikkatleri üzerine çekti.

Hamburg Üniversitesi bünyesindeki Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından Pazartesi günü açıklanan rapora göre dünya çapındaki silâhlı çatışmaların sayısı 27 olarak saptandı. DW’deki habere göre raporda bu yıl Sudan’ın Güney Kordofan Eyaleti ve Mavi Nil bölgelerindeki çatışmaların sona erdiği belirtildi. 2018 yılında tırmanarak silâhlı çatışmaya evrilen İsrail-Filistin anlaşmazlığı, 2019 yılında daha düşük yoğunlukla sürdü.

Bunun yanında Mozambik’te radikal İslâmcı bir grupla yeni bir silâhlı çatışma başladı. 2019 yılında savaşlardan en çok etkilenen bölge, Afrika oldu. Hamburg merkezli çalışma grubunun raporuna göre, kıtada geçen yıl 10 savaş gerçekleşti. Bunların arasında Kamerun, Kongo’nun doğusu, Nijerya (Boko Haram), Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışmalar sayıldı. Bunları Orta ve Yakın Doğu ve Asya bölgelerindeki yedi silâhlı çatışma takip etti. Latin Amerika ve Avrupa’da ise Kolombiya ve Ukrayna’nın doğusundaki savaşlarla birer silâhlı çatışma yaşandı.

Suriye savaşı 2011’den bu yana sürüyor

2019’daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askerî müdahalesi dikkatleri üzerine çekti. Mali’deki savaş da coğrafi olarak yayılarak komşu Burkina Faso’ya sıçradı. Burkina Faso bunun sonucunda İslamcı muhaliflerin saldırılarına maruz kaldı. Çalışmalarını Hamburg’da sürdüren Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu, yıllık raporunu 1986’dan bu yana yayınlıyor. Grup savaşı, iki veya daha fazla silâhlı tarafın yer aldığı şiddet muhtevalı bir kitle çatışması olarak nitelendiriyor. Söz konusu taraflar arasındaki silâhlı gruplardan en az birinin, hükümetin silâhlı kuvvetleri olması gerekiyor.