"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

2019 da savaş yılı oldu

18 Aralık 2019, Çarşamba
2019’daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askerî müdahalesi dikkatleri üzerine çekti.

Hamburg Üniversitesi bünyesindeki Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından Pazartesi günü açıklanan rapora göre dünya çapındaki silâhlı çatışmaların sayısı 27 olarak saptandı.  DW’deki habere göre raporda bu yıl Sudan’ın Güney Kordofan Eyaleti ve Mavi Nil bölgelerindeki çatışmaların sona erdiği belirtildi. 2018 yılında tırmanarak silâhlı çatışmaya evrilen İsrail-Filistin anlaşmazlığı, 2019 yılında daha düşük yoğunlukla sürdü.

Bunun yanında Mozambik’te radikal İslâmcı bir grupla yeni bir silâhlı çatışma başladı. 2019 yılında savaşlardan en çok etkilenen bölge, Afrika oldu. Hamburg merkezli çalışma grubunun raporuna göre, kıtada geçen yıl 10 savaş gerçekleşti. Bunların arasında Kamerun, Kongo’nun doğusu, Nijerya (Boko Haram), Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışmalar sayıldı. Bunları Orta ve Yakın Doğu ve Asya bölgelerindeki yedi silâhlı çatışma takip etti. Latin Amerika ve Avrupa’da ise Kolombiya ve Ukrayna’nın doğusundaki savaşlarla birer silâhlı çatışma yaşandı.

Suriye savaşı 2011’den bu yana sürüyor

2019’daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askerî müdahalesi dikkatleri üzerine çekti. Mali’deki savaş da coğrafi olarak yayılarak komşu Burkina Faso’ya sıçradı. Burkina Faso bunun sonucunda İslamcı muhaliflerin saldırılarına maruz kaldı. Çalışmalarını Hamburg’da sürdüren Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu, yıllık raporunu 1986’dan bu yana yayınlıyor. Grup savaşı, iki veya daha fazla silâhlı tarafın yer aldığı şiddet muhtevalı bir kitle çatışması olarak nitelendiriyor. Söz konusu taraflar arasındaki silâhlı gruplardan en az birinin, hükümetin silâhlı kuvvetleri olması gerekiyor.

Etiketler: 2019, savaş yılı
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halk parlamenter sistemi istiyor

    Kuzey Suriye’de ne değişti?

    2019 da savaş yılı oldu

    Ücretli öğretmenlik insan haklarına aykırı

    DB'den ABD Kongresi'ne tepki: Saygısız, akıl dışı hasmane bir tutum

    Irak'ta göstericilere saldırıldı: 2 ölü

    Pompeo'dan Mesut Özil'e destek

    Eğitim sisteminin eğitime ihtiyacı var

    Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    'Babacan, partisinin kuruluşunu ileri bir tarihe erteledi' iddiası

    'Trump, soykırım kararına katılmıyor'

    Sisi: Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyiz

    Rusya'dan 'Üçlü Zirve' açıklaması

    Pakistan Ordusu idam kararına tepki gösterdi

    Davutoğlu ve Babacan cehpesi Bahçeli'ye cevap verdi

    Dolar 5.88'in üzerini gördü

    İdlib'e hava saldırısı: 12 ölü

    Almanya: Uluslararası dayanışma krizi var

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    TÜİK'e göre bir işçinin aylık gıda harcaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi tükenirken
    Süleyman KÖSMENE

    Günde kaç saat uyuyalım? (1)
    Faruk ÇAKIR

    Facia ne kadar büyük?
    Ahmet BATTAL

    Dışarıda görünenler
    Genel

    Halk parlamenter sistemi istiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Kundaktan kefene Hz. Hatice
    Genel

    Kuzey Suriye’de ne değişti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (1)
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir ziyaretin hatırlattıkları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.