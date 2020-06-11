2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararı bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmediğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." dedi.

Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2 milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.

Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu kaydetti.

Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti.