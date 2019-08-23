BM Genel Sekreter Sözcüsü: İDLİB’DEKİ ÇATIŞMALAR YÜZÜNDEN 3 MİLYON SİVİL DAHA ZORDA.

Mutabakat çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğin ve İdlib'e yönelik saldırıların artmasının 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, Rusya ve Türkiye'nin geçen yıl vardığı mutabakata derhal geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Yarım milyon kişi

DUJARRIC, çatışmalar sebebiyle son 4 ayda yarım milyondan fazla kişinin evlerini tekrar terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak “Çok sayıda kişi çatışmalar sebebiyle ülke içinde 5 kez yerinden edildi, bazıları ise 10 kez yaşadığı yeri terk etmeye zorlandı” şeklinde konuştu.

İdlib'den Kaçış

İdlİb Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, Ağustos ayının başından bu yana İdlib’deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı. Bölgedeki insanî durumun dramatik olduğu uyarısında bulunan yardım örgütleri ve aktivistler, çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktardı.

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3 milyon sivil daha tehlikede

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğin ve İdlib’e yönelik saldırıların artmasının 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sivillere, hastanelere ve okullara yönelik devam eden saldırıları kınadığını söyledi. Suriye’nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğe dikkati çeken Dujarric, ‘’İdlib’e yönelik saldırıların artması 3 milyon sivilin hayatını etkileyecek yeni sorun dalgası meydana getirebilir’’ dedi. Dujarric, tüm taraflara uluslar arası insanî hukuka saygı göstermesi çağrısı yaparak Rusya ve Türkiye’nin 2018 yılında varmış olduğu İdlib mutabakatına derhal geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. İdlib’e yönelik dünkü saldırılarda 3 sivilin hayatını öldüğünü kaydeden Dujarric, aralarında 2 çocuğun da olduğu 14 kişinin ise yaralandığını belirtti. Dujarric, çatışmalar dolayısıyla Hama’nın kuzeyinde 15 bin kişinin yerinden edildiğini ve son 4 ayda ise yarım milyondan fazla kişinin evlerini tekrar terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak “Çok sayıda kişi çatışmalar dolayısıyla ülke içinde 5 kez yerinden edildi, bazıları ise 10 kez yaşadığı yeri terk etmeye zorlandı” diye konuştu.

En az 843 sivil öldü

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilân etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlâl etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Rusya’nın Soçi şehrinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, Suriye’de rejimi güçleri ve Rusya’nın 26 Nisan-19 Ağustos’ta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne saldırılarında en az 843 sivil öldü. Birleşmiş Milletler - aa

Suriye ordusu insanî koridor açtı

Suriye ordusu, silâhlı isyancıların kontrolünde bulunan İdlib’deki operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından, bölgede sivillerin tahliyesi için bir insanî koridor açtı. Devlet ajansı SANA’nın haberine göre, silâhlı isyancıların kontrolündeki bölgeden ordu kontrolündeki yerlere çıkış yapmak isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak. Haberde, insanî koridorun Hama’nın kuzeyindeki Soran bölgesinde açıldığı, İdlib güneyi ile Hama’nın kuzeyinde yaşayan sivillerin bu yolla bölgeyi terk edebileceği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, silâhlı isyancıların kontrolündeki alandan çıkan sivillerin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Suriye ordusu son haftalarda bu bölgede bazı noktaların kontrolünü ele geçirmişti.

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İdlib’den kaçış

Reuters haber ajansı, Suriye’de isyancıların son kalesi İdlib’de Şam yönetimine bağlı askerî birliklerin operasyonlarını yoğunlaştırması dolayısıyla on binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi. Suriyeli sivillerin özellikle İdlib’e bağlı Maarat el Numan’ı kalabalıklar halinde terk ettiği belirtiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Maarat el Numan sakinlerinden Abdullah Yunus, burasının şimdiye kadar İdlib’de Suriyelilerin kaçış noktalarından biri olduğunu aktardı. Yunus, ilçede otomobiller ve diğer araçlar için yakıt kalmadığına anlattı. Alman haber ajansı dpa’da yer alan habere göre de İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, Ağustos ayının başından bu yana İdlib’deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı. Bölgedeki insanî durumun dramatik olduğu uyarısında bulunan yardım örgütleri ve aktivistler, çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktardı.