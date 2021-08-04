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4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

4 milyar 250 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:04
Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti. Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 241 bin 73 doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 710 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 485 milyon 286 bin ile Hindistan, 347 milyon 380 bin ile ABD, 142 milyon 560 bin ile Brezilya, 92 milyon 700 bin ile Almanya, 90 milyon 770 bin ile Japonya, 85 milyon 490 bin ile İngiltere, 74 milyon 640 bin ile Fransa, 74 milyon 241 bin ile Türkiye, 69 milyon 660 bin ile İtalya, 69 milyon 540 bin ile Endonezya, 68 milyon 90 bin ile Meksika, 63 milyon 110 bin ile Rusya ve 57 milyon 140 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9'uncu ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 241 bin 73 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 274 bin 488 kişiye ilk doz, 27 milyon 793 bin 961 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Etiketler: Kovid-19, aşı
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