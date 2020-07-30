68 milletvekilinden İsrail karşıtı kampanyaya destek

Kanada’da, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak planlarına karşı bir süre önce başlatılan imza kampanyasına, federal parlamentodaki 68 milletvekilinden destek geldi.

Orta Doğu’da Adalet ve Barış için Kanadalılar (CJPME) adlı grubun öncülüğünde, Kanada’daki kilise, sendika ve insan hakları savunucusu 9 kuruluş tarafından 7 Temmuz’da başlatılan kampanyada, halktan ve milletvekillerinden İsrail’in işgal ve ilhak plan- larına karşı çıkmaları isteniyor. CJPME ve 9 kuruluşun başlattığı kampanyaya, Kanada’daki birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Kampanyayı, Kanada İşçi Kongresi, Kanada Öğrenciler Federasyonu, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Unifor, Kanada Uluslararası İşbirliği Konseyi (CCIC), Bağımsız Yahudilerin Sesi, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) başta olmak üzere 60’dan fazla sendika, dernek, vakıf ve üniversitenin destekliyor. AA

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