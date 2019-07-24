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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

AB'den ABD'ye misilleme uyarısı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 01:17
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulaması halinde 35 milyar avroluk ticari misilleme yapılacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Ticari konuların AB'nin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Malmström, tek taraflı ticaret politikalarından kaçınılması gerektiğini anlattı.

Malmström, AB'nin açık, kapsayıcı, şeffaf ve değerlere dayalı ticaretten yana olduğunu belirterek, benzer düşünen ülkelerle birlikte Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısını güncellemek istediklerini dile getirdi.

ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması halinde AB'nin buna karşılık vereceğine işaret eden Malmström, bu alanda kota veya ihracat sınırlamalarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Malmström, ABD'nin araba ve yedek parçalara ilave vergi uygulama kararı alması halinde AB'nin 35 milyar avroluk misilleme listesini yürürlüğe sokacağını söyledi.

Gümrük vergileri ve ABD'yle ticari gerginlik

Transatlantik ilişkilerde gerginlikleri yükselten olaylardan biri ABD'nin geçen yıl ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulaması kararı oldu.

ABD'nin AB'yi de bu ilave gümrük vergilerine dahil etmesi, taraflar arasında ticaret gerilimi yükseltti.

AB'nin hızlı şekilde ilave gümrük vergilerine karşı misillemeleri devreye sokmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulundu.

Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği azaltmak için Temmuz 2018'de gerçekleştirilen görüşmeden, otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı.

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı. AB, kritik olan otomotiv sektörüne, ABD ile ticari müzakereler sürdükçe ilave gümrük vergisi uygulanmamasını sağlamıştı.

AA

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