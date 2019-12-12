AB’den Kavala çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Gezi olaylarını finanse ettiği iddiasıyla Türkiye’de tutuklunan bulunan işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin pazartesi günü verdiği ihlâl kararının ardından derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada AİHM’nin verdiği ihlâl kararları hatırlatılarak “Bu karar, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrımızı pekiştiriyor” denildi. AB Sözcüsü, AİHM’nin Türkiye’nin Kavala dâvâsında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5 ve 18. maddesini ihlâl ettiğini kararı verdiğini ve Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Euronews’in haberine göre, AİHM kararının Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına yönelik AB’nin çağrısını güçlendirdiğini belirten sözcü, uzun süreli tutuklu yargılamanın masumiyet karinesine ve âdil yargılamaya zarar verdiğini vurguladı.

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