AB'den oligarkların varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa önerisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşası için Rusya'ya uygulanan kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden oligarkların ve suçluların dondurulan mal varlıklarının müsaderesine ilişkin kurallar getirecek yasa teklifi hazırladı.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Temsilcisi Didier Reynders, basına yaptığı açıklamada, oligarkların müsadere edilecek varlıklarının Ukrayna’nın inşası için kullanılması konusunda önce AB içinde ardından üye ülkelerin kendi mevzuatlarında yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu üyesi, bunun ardından el konulacak varlıkların Ukrayna’nın inşası için oluşturulacak fona aktarılabileceğini aktardı.

Bununla birlikte dondurulan varlıklara el konulması süreciyle ilgili AB üyesi 27 ülkede ciddi hukuki sıkıntıların yaşanması bekleniyor.

AB Komisyonu’nun konu ile ilgili bu yasal düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve karar organı Avrupa Konseyi tartışılıp kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına ait 30 milyar euro tutarındaki fiziksel varlığını ve Moskova ile yapılan 196 milyar euro değerinde finansal işlemi dondurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Baltık ülkeleri ve Slovakya, Ukrayna’nın inşası için gerekli paranın dondurulan mal varlıklarından karşılanması gerektiğini savunanların başını çekiyor.

Ukrayna’nın yeniden inşası için 600 milyar euro gerekiyor

Kiev Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan bir rapora göre, savaşın Ukrayna’ya faturasının 564 ila 600 milyar euro civarında.

AB içinde diğer bir tartışma konusu ise Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan 283 milyar euro tutarındaki altın ve döviz mal varlığına ne yapılacağı.

Bu mal varlığı Rus devletine ait olduğu için uluslararası hukuka göre koruma altında.