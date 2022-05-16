AB dışişleri bakanları toplandı

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı petrol ihracat yasağını da içeren yaptırım paketini görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesinde toplanan bakanların masasındaki ilk konu, Batı Balkanlar olacak. AB bakanları, ardından bu ülkelerin dışişleri bakanları ile gayriresmi öğle yemeğinde bir araya gelecek. Öğleden sonraki toplantıda Ukrayna'daki savaş ve ilgili gelişmeleri ele alacak bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile de bir araya gelecek. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly da görüşmeye katılacak. Dışişleri bakanlarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 4 Mayıs'ta açıklamasına rağmen hala üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren paketi masaya yatırması bekleniyor.

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