AB, gaz depolarını kışa kadar doldurmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında ülkelere doğal gaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler yer altı doğal gaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk seviyesine çıkaracak.

Söz konusu doluluk oranının daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az yüzde 90 seviyesinde olması gerekecek.