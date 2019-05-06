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AB gelecek 10 yılda gıda israfını yarıya düşürmek için harekete geçti

06 Mayıs 2019, Pazartesi 22:00
Avrupa Birliği 2030 yılına kadar gıda israfını kişi başına yüzde 50 azaltmayı planlıyor. Bu kapsamda harekete geçen Brüksel, üye ülkelerde oluşan gıda atıklarının belirlenmesi için ortak yöntem belirledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde gıda israfının ölçülebilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından "ortak bir yöntem" belirlendi. Böylece gıda dağıtımının her aşamasında neler olduğu görülebilecek. Amaç yeniden dönüşümü esas alan "döngüsel ekonomiyi" güçlendirmek.

AB'de üretilen gıdaların yüzde 20'si çöpe gidiyor

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bildiride her yıl Avrupa Birliği genelinde üretilen gıdaların yüzde 20'sinin çöpe gittiği belirtiliyor. Bu durumun sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan zararlı olduğu kaydediliyor. Avrupa Birliği bu sorunun üstesinden gelmeye çalışarak geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Bu yüzden üye ülkelerden yemek atıkları konusunda veri toplanacak.

Amaç döngüsel ekonomiyi güçlendirmek

Gıda israfı döngüsel ekonominin ne durumda olduğunu öğrenmek için belirlenen 10 en önemli faktörden biri olarak değerlendiriliyor.

2018 yılında atıklar ile ilgili Avrupa yasası değişti. Buna göre Avrupa Birliği ülkeleri gıda israfını önlemek için bazı önlemler almak durumunda.

Uzmanların yardımı ile Avrupa Komisyonu üye ülkeler ile konuyu sık sık görüşmeyi planlıyor. 2020 yılında konu ile ilgili ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Konu Temmuz ayının sonunda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin de gündemine getirilecek.

Etiketler: AB, gıda israfı, AP
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