AB Konseyi Başkanı Michel'den Ukrayna'ya ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Michel, önceden duyurulmayan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Bugün Kiev'deyim." ifadesini kullanan Michel, Kiev'i "özgür ve demokratik Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirdi. Michel ayrıca, tren istasyonunda Ukraynalı yetkililer tarafından karşılanırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 8 Nisan'da Kiev'i ziyaret etmişti.

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