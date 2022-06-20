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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

AB, küresel gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu

20 Haziran 2022, Pazartesi 22:19
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın ihracatını bloke edenin AB değil Rusya olduğunu vurgulayan Borrell, "Biz değil. Rusya, limanlara, gıda stoklarına ve ulaştırma altyapısına zarar veriyor." dedi.

Borrell, bunu "Rusya'nın dünyada açlık oluşturmak için attığı bilinçli adım" olarak niteleyerek, Rusya'nın kendi eylemlerinin sonucuyla ilgili ise AB'nin yaptırımlarının sorumlu olduğu propagandasını yaydığını ifade etti.

Komisyon'dan, Afrikalı ülkelerin dışişleri bakanları ile tüm finansal ve ekonomik aktörlere bu durumu açıklayan bir mektup göndermesini istediğini aktaran Borrell, mektupta, gıda ve gübrelerin AB yaptırım politikasının kapsamı dışında kaldığını açıkladığını kaydetti.

Borell, mektupta, mevcut yaptırım rejimi dahilinde nelerin yapılabileceğinin de açıklandığını belirterek, "Çünkü yaptırımlarımız, onların Rusya ve üçüncü ülkelerle gıda, gübre ticaretine katılmalarını yasaklamıyor." dedi.

Borrell, Sahel bölgesindeki gıda güvensizliğini gidermek için 1 milyar avro taahhüt ettiklerini bildirdi.

AA

Etiketler: AB, küresel gıda krizi, Rusya
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