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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

AB Liderler Zirvesi'nin 2. gün oturumu

16 Ekim 2020, Cuma 13:31
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin 2. gün oturumu dış ilişkiler ağırlıklı gündemle başladı.

AB liderleri, resmi gündeme göre, 2. günde AB-Afrika ilişkilerini ele alacak. Dağlık Karabağ, Belarus, Rusya ile ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumun da gündeme gelmesi bekleniyor. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in toplantıda Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler konularını açmaları bekleniyor.

Yunanistan ve Rum kesiminin toplantı sonunda alınacak kararlara Türkiye'yi de eklemek istediği ancak böyle bir durumun öngörülmediği ifade ediliyor.

AB yönetiminin de bu zirve öncesinde hazırlanan taslak kararlarda, Türkiye ile ilgili bir maddeye yer vermediği biliniyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 2. gün oturumuna gelirken yaptığı açıklamada, toplantıda, Afrika ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüşeceklerini söyledi ancak detay vermedi.

Michel, Afrika ile ilişkilerin coğrafi, tarihi ve kültürel nedenlerle önemli olduğunu vurguladı ve "Afrikalı liderlerle beraberce doğru kararları alırsak ortada çok büyük bir potansiyel var." dedi.

AB liderleri, ilk gün görüşmelerinde, Brexit sonrası AB-İngiltere ilişkilerinin geleceği, çevre ve iklim değişikliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri ele almıştı.

Liderler, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 55 düşürme hedeflerini aralıkta tekrar görüşme kararı aldı. Bazı ülkeler, böyle bir hedefi gerçekleştirmenin maliyetli olacağı gerekçesiyle hızlı karar almak için istekli görünmüyor ve AB'den destek bekliyor.

AB'yi son dönemde en çok zorlayan konulardan biri olan İngiltere ile ticari anlaşma müzakerelerinde ise "devam" kararı çıkmıştı.

AB içinde birliktelik mesajı veren liderler, Birlik'ten ayrılan İngiltere ile müzakereleri sürdürmeye karar verdi ancak "Ne pahasına olursa olsun, yeter ki anlaşma olsun" yaklaşımı içinde olmayacaklarını vurguladı.

Liderlerin kabul ettiği karar metninde, üye ülkelere yıl sonunda bitecek Brexit geçiş süreci sonrasında "anlaşmasızlık" ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları uyarısı da yapıldı.

AB liderlerinin müzakereye devam kararından sonra şimdi İngiltere'nin bu konuda ne karar vereceği bekleniyor.

Liderler Zirvesi'nde Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve AB içindeki koordinasyon da ele alındı.

Son haftalarda ciddi şekilde artan vakalar nedeniyle karantina düzenlemeleri, sınır ötesi temaslı takibi, test stratejileri, test yöntemlerinin ortak değerlendirmeleri, test sonuçlarının ülkelerce karşılıklı kabul edilmesi ve AB'ye geçici seyahat kısıtlamaları gibi konularda koordinasyonun devamına karar verildi.

Ayrıca zirvede aşı geliştirilmesi ve dağıtımı konularında sağlam bir yetki ve takip süreci oluşturulması, aşıya adil ve makul ücretlerle ulaşmanın önemine vurgu yapıldı.

AA

Etiketler: AB Liderler Zirvesi
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