AB’nin gaz tüketimini azaltma talebine Atina karşı çıktı

Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmaları talebine karşı çıktı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, Atina’nın AB’nin önerisiyle aynı fikirde olmadığını belirterek, “Biz gaz fiyatları, gaz tedariki gibi konularda önerilerde bulunduk ve bu önerilerimizin bir AB çözümü olarak kabul edilmesini konusundaki ısrarımız sürüyor.” dedi. Yunanistan, AB'de artan enerji maliyetlerini düşürmek elektrik fiyatlarının sabitlenmesi ve ortak gaz alımları konusunda bir AB üst sınır mekanizması oluşturulmasını öneriyor. Yunanistan’dan önce İspanya, AB’nin önerisini desteklemeyeceğini açıklamıştı. Toplam gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan karşılayan Yunanistan’a yönelik Moskova şu ana kadar büyük bir kesintiye gitmedi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.