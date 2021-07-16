AB'nin 'seyahat edilebilir ülkeler' listesi güncellendi

Avrupa Birliği'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdiği ülkeler listesinde yapılan son güncellemede listeye Ukrayna eklendi Ruanda ve Tayland listeden çıkarıldı. Türkiye ise liste dışında kalmaya devam etti.
Avrupa Konseyi her iki haftada bir listeyi yeniden değerlendiriyor. Bir sonraki güncelleme ağustos ayı başında yapılacak.
Öneri niteliğindeki AB Konseyi listesinin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Üye ülkeler bu liste doğrultusunda kendi kararlarını almakta serbest. Ancak AB üyesi olmayan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararında ortak hareket edilmesi tavsiye ediliyor.
Listenin son haline göre seyahat edilebilen ülkeler:
Kanada, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Kosova, Moldova, Karadağ, Katar,
Suudi Arabistan, Arnavutluk, Avustralya, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya,
Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayvan, ABD, Mako, Hong Kong ve karşılık olursa Çin
Euronews Türkçe