AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlıyor

Avrupa Birliği Ukrayna'nın Buça kasabasında Rus güçlerin çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntüleri sonrası beşinci dalga yaptırımlar için harekete geçti.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "birliğin acil bir şekilde Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerine çalışacağını" söyledi.

Borrell yaptığı yazılı açıklamada "Buça kasabası ve Ukrayna'nın diğer kasabalarında meydana gelen katliamlar, Avrupa topraklarında işlenen kıyımlar listesine eklenecektir," ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'yı 27 Şubat'ta işgal ettiği ve o günden bu yana dış dünya ile irtibatını kestiği Buça'daki katliamdan sorumlu tutuyor. Fakat Moskova iddiaları reddediyor.

Buça'dan gelen görüntüler sonrası Avrupalı liderlerin artık Rusya'dan yapılan enerji ithalatına yönelik adımlar atma ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor. Bu konudaki en büyük engel olan Almanya ise böyle bir boykota hazırlıklı olmadıklarını savunuyor.

Alman Maliye Bakanı Christian Lindner gazetecilere yaptığı açıklamada "Rusya ile tüm ekonomik ilişkilerimizi kesmemzi lazım fakat şu anda doğal gaz tedariğini kesmemiz mümkün değil. Petrol, gaz ve kömür arasında çeşitlendirme yapabilmek için zamana ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

'Muhtemelen yeni yaptırımlar çarşamba günü açıklanacak'

Fransız AB Bakanı Clemen Beaune da katıldığı bir radyo programında Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar konusunda çarşamba günü karar alacağını açıkladı.

AB'nin Rusya'dan yapılan doğal gaz ve kömür ithalatı konusunda bir an evvel adım atması gerektiğni belirten Beaune yeni yaptırım paketinin muhtemelen çarşamba günü açıklanacağını belirtti.