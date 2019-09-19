AB süreci hızlansın

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile ilgili genelgeye ilişkin, “Yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türk vatandaşları için Schengen alanına kısa süreli seyahatlerde vizenin kaldırılmasına yönelik vize serbestliği süreci ile ilgili yayımlanan genelgenin, kalan kriterlerin karşılanması açısından önemli olduğunu ifade etti. Zeytinoğlu, genelgenin süreklilik vurgusunun da üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekerek, “Genelgenin, Türkiye’nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz. Türkiye, bu yol haritasında öngörülen 72 kriterden 66’sını karşılanmış durumda” ifadelerini kullandı. Kalan kriterlerin daha zorlanılabilecek konuları içerdiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Örneğin, terörle mücadele konusunda AB ve Avrupa Konseyi ilkeleri doğrultusunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus terörle mücadelenin zayıflatılması değil, bilâkis ifade özgürlüğü kapsamında mütalâa edilebilecek konuların suç olmaktan çıkarılması yoluyla daha da güçlendirilmesi.”

Sığınmacılar konusunda yük paylaşımı güçlendirilmeli

Zeytinoğlu, vize serbestliği konusunun düzensiz göç ve sığınmacılarla da yakından ilişkili olduğuna işaret ederek, 2013 yılında imzalanıp 2016’da onanan AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanmasının da vize serbestliği için bir kriter oluşturduğunu hatırlattı. Bu kriterin yerine getirilmesinin, Türkiye’nin üzerine, Türkiye üzerinden AB’ye geçen düzensiz göçmenlerin geri kabulü gibi yeni sorumluluklar yükleyeceğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Halihazırda Türkiye, zaten düzensiz göç akınları ile karşı karşıya. İdlib’den yeni bir göç akınının gelmesi Türkiye’nin çoktan aşılmış olan göçmen ağırlama kapasitesini daha da zorlayabilir. Bu koşullar altında, AB ile bu konuda iş birliğini arttırmak ve herhangi bir ülkenin tek başına çözemeyeceği göç ve sığınmacı konularında yük paylaşımını daha da güçlendirmek gerekiyor.”