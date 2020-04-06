ABD, Almanya'nın suçlamalarına cevap verdi

Berlin'in Almanya'ya giden maskelerin sevkiyatını engellediği gerekçesiyle 'korsanlıkla' suçladığı Amerika Birleşik Devletleri böyle bir durumdan haberdar olmadığını açıkladı.

ABD'nin Tayland Büyükelçiliği sözcüsü Jillian Bonnardeaux, Bangkok havaalanında Almanya'ya gönderilmeye hazırlanan 200 bin maskenin ABD'ye yönlendirilmesi ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını duyurdu.

Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel cuma günü söz konusu maskelere ABD'nin el koyduğunu belirterek bunun bir "modern zaman korsanlığı" olduğunu söylemişti.

Reuters'a konuşan Bonnardeaux, ABD hükümetinin bu malzemelerin teslimat adresinin değiştirilmesinde herhangi bir müdahalesi olmadığını vurgulayarak "uluslararası çabanın kaynağı belirsiz dezenformasyon kampanyalarıyla baltalanmasından endişe duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Maskelere el konulduğunu iddia eden Geisel'in ofisi ise bir gün sonra geri adım atarak bir Alman toptancısının verdiği siparişlerin nasıl ABD'ye gönderildiğini anlamaya çalıştıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Avrupalı ve Güney Amerikalı ülkeler Washington'ın tıbbi ürün tedarikçilerine daha yüksek fiyatlar teklif ederek ya da nakliyatları engelleyerek "Vahşi Batı" taktikleri uyguladığını iddia ediyor.