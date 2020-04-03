ABD'de COVID-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

Dünyada salgının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 879 artışla 245 bin 601'e, ölü sayısı da 921 artışla 6 bin 58'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 117 bin 710 vakayla İspanya ve 115 bin 242 vakayla İtalya takip ediyor. AA

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.