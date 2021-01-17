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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

ABD'de Kongre baskını sonrası güvenlik güçleri teyakkuzda

17 Ocak 2021, Pazar 12:22
Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik güçleri, seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin düzenleyeceği olası silahlı gösteriler için hazırlanıyor.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni Başkan Joe Biden'ın devir teslim töreninden günler öncesinde tüm eyaletlerde güvenlik seviyesi artırıldı. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da uyarıları üzerine harekete geçen yerel güvenlik görevlileri, başta Washington D.C. olmak üzere tüm eyaletlerdeki meclis binaları etrafında önlemleri artırdı.

Michigan, Virginia, Wisconsin ve Pennsylvania gibi en az 10 eyalette, rezerve askeri birliklerden oluşan Ulusal Muhafızlar da göreve çağrıldı.

Çoğu eyalette meclis binaları etrafında çit ve barikatlar kurulurken, Texas ve Kentucky eyaletlerinde bu bölgeler halkın erişimine tamamen kapatıldı.

6 Ocak'ta Başkan Donald Trump, destekçileriyle birlikte Washington D.C.'de miting düzenlemiş, katılımcılar daha sonra Kongre binasını basmıştı. Yaşanan olaylarda 5 kişi ölmüştü.

Kısa süre sonra Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya platformları Trump'a ait hesapları askıya almıştı. Perşembe günü, Temsilciler Meclisi de Trump'ın ikinci kez azline karar verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Kongre baskını, güvenlik güçleri, teyakkuz
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