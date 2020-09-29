"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

ABD'de koronavirüs nedeniyle 444 ölüm daha

29 Eylül 2020, Salı 18:06
ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 181 artışla 7 milyon 364 bin 646'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 444 artarak 209 bin 896'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 610 bini, yapılan test sayısı 105 milyon 408 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 813 bin 257 vakayla California listenin başında bulunurken, bu eyaleti 777 bin 165 vakayla Teksas ve 701 bin 302 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 229 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hava yolu yolcu trafiği 2020'de yüzde 66 azalacak"

    Fuat Oktay, KKTC Başbakanı ile görüşecek

    THY'den Azerbaycan uçuşları hakkında açıklama

    Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu bir diktatör

    Fahrettin Koca'dan HES çağrısı

    Kuveyt Emiri es-Sabah vefat etti

    Rusya: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

    İdlib'de okullar açıldı

    Keşmir'de çatışma: 2 ölü

    "Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi"

    İran'dan Azerbaycan'a destek

    Yeni umre tedbirleri açıklandı

    Yunanistan Başbakanı: Şimdi sıra diplomaside

    Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 167 bini aştı

    İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

    Latin Amerika ülkelerinde bilanço ağırlaşıyor

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    BM'den ve Almanya'dan Libya toplantısı hazırlığı

    İİT, Ermenistan'ı kınadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuktan bir kez taviz verilince...
    Ahmet BATTAL

    İktidarın akıl hocaları
    Genel

    İktidar neden sessiz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Ölümün neresindeyiz?
    Genel

    Trump, canlı yayın tartışmasından önce arayı kapattı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fotoğrafik hafızası
    Risale-i Nur'dan

    Şeriat âleme gelmiş, tâ istibdadı mahvetsin
    Faruk ÇAKIR

    Barış daha iyidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.