ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 926 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 606 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte bin 926 kişi öldü ve toplam can kaybı 654 bin 632'ye çıktı. California vaka ve can kaybında hala ilk sırada bulunuyor California, 4 milyon 451 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 793 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 66 bin 791 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 59 bin 338, New York'ta 54 bin 569 olarak kayıtlara geçti.

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