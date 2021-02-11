ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 483 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 395 artarak 483 bin 205'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 28 milyon 898 bin 426'ya çıktı.

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 164 artışla 28 milyon 898 bin 426'ya çıktı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 395 artarak 483 bin 205'e yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 828 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 328 milyon 478 bini geçti. AA

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