ABD'de saatlik asgari ücret 15 dolara yükselecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Senatosu'ndan geçmesinin ardından yasalaşacak tasarı, ekim 2025'e kadar saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.

Asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi talebi ilk kez 2012'de New York'taki fast-food çalışanları tarafından gündeme getirilmişti.

Temsilciler Meclisi'nin kararı, çalışanlar ve işçi grupları için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Oylamada tasarıya 199 'hayır' oyu verilirken 231 vekil 'evet' yönünde oy kullandı.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca Amerikalı işçiyi ilgilendiren tasarı, mevcut 7,5 dolar seviyesinde olan asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngörüyor.

Seattle, San Francisco, New York, Kaliforniya, Arkansas ve Missouri gibi şehirler ve eyaletler asgari ücretleri daha önce artırmışlardı. Bazı özel işverenler halihazırda saatlik 11 dolar ödüyor.

Cumhuriyetçiler önergeye, 'iş olanaklarına zarar vereceği, işletme sahiplerini daha az çalışan istihdam etmeye zorlayacağı ve insan işgücünün yerini farklı sistemlerin alacağı gerekçesiyle' karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi vekiller, Kongre Bütçe Ofisi'nin geçen hafta yayımladığı bir rapora atıfla, asgari ücretlerin yükseltilmesinin 17 milyon çalışanın yüzünü güldürmesinin yanı sıra 1,3 milyon çalışanın da işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, işsizlik oranlarının en aza indirilmesiyle ülke tarihinde kendi yönetimi sırasında rekor kırıldığını belirtiyor. Ancak söz konusu yasanın ardından işten çıkarmaların başlayabileceğine yönelik endişeler var.

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "Şu anda yeterince iş imkanımız yok, olanı da kaybetmek durumunda kalmamalıyız. Bu adım atılım yaptığımız şu anda ekonomiyi zora sokar. Senato'da gündeme almayacağız." açıklamasında bulundu.