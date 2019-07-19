"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

ABD'de saatlik asgari ücret 15 dolara yükselecek

19 Temmuz 2019, Cuma 12:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Senatosu'ndan geçmesinin ardından yasalaşacak tasarı, ekim 2025'e kadar saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.

Asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi talebi ilk kez 2012'de New York'taki fast-food çalışanları tarafından gündeme getirilmişti.

Temsilciler Meclisi'nin kararı, çalışanlar ve işçi grupları için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Oylamada tasarıya 199 'hayır' oyu verilirken 231 vekil 'evet' yönünde oy kullandı.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca Amerikalı işçiyi ilgilendiren tasarı, mevcut 7,5 dolar seviyesinde olan asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngörüyor.

Seattle, San Francisco, New York, Kaliforniya, Arkansas ve Missouri gibi şehirler ve eyaletler asgari ücretleri daha önce artırmışlardı. Bazı özel işverenler halihazırda saatlik 11 dolar ödüyor.

Cumhuriyetçiler önergeye, 'iş olanaklarına zarar vereceği, işletme sahiplerini daha az çalışan istihdam etmeye zorlayacağı ve insan işgücünün yerini farklı sistemlerin alacağı gerekçesiyle' karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi vekiller, Kongre Bütçe Ofisi'nin geçen hafta yayımladığı bir rapora atıfla, asgari ücretlerin yükseltilmesinin 17 milyon çalışanın yüzünü güldürmesinin yanı sıra 1,3 milyon çalışanın da işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, işsizlik oranlarının en aza indirilmesiyle ülke tarihinde kendi yönetimi sırasında rekor kırıldığını belirtiyor. Ancak söz konusu yasanın ardından işten çıkarmaların başlayabileceğine yönelik endişeler var.

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "Şu anda yeterince iş imkanımız yok, olanı da kaybetmek durumunda kalmamalıyız. Bu adım atılım yaptığımız şu anda ekonomiyi zora sokar. Senato'da gündeme almayacağız." açıklamasında bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, askeri ücret, senato
Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Suriyeliler için taahhüt ettiği 6 milyar avronun 2.35 milyar avrosunu aktardı

    İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinin başkanları istifa etti

    'Düzce'de Şu an için tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız'

    Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, diğer ikisi de terörist çıktı

    Hakan Atilla yarın tahliye edilecek

    Ara buluculuk uygulaması ile 6 yılda 521 bin 798 dosya mahkemesiz çözüldü

    Hollanda Mahkemesi: Srebrenitsa katliamında Hollanda da kısmen sorumlu

    AKP'den Karamollaoğlu’nun 'Darbenin siyasi ayağı AKP’dir' sözlerine cevap

    Senato üyeleri Türkiye'ye yaptırım için Trump'a baskıyı artırdı

    Van'da PKK'lı teröristlerin yaptığı katliamın kurbanları 26 yıl sonra anıldı

    Erbil saldırısının faillerinden birinin kimliği yayınlandı

    Bosna Savaşı'nda katledilen 86 Boşnak daha yarın toprağa verilecek

    Türkiye'nin doğrudan yatırımları yüzde 17.8 azaldı

    'ABD ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için siyasal sorunların aşılması gerekiyor'

    Zeytinoğlu: Türkiye AB ile ortak savaş uçağı üretimine katılmalı

    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Şüpheli çocuk ölümlerinin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

    'F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkiler'

    1 milyon ev elde kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İmanıma zarar veriyor’ dedi, oyunculuğu bıraktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atanmışlar kabinesi ile seçilmişler Meclisi kopuk
    Genel

    1 milyon ev elde kaldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tolstoy’dan tesbitler
    Genel

    İstibdat ne şekilde olursa olsun, sille vuracağım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Erbil saldırısı ve Ankara’nın “Irak politikası”
    Süleyman KÖSMENE

    Komşunuza iyilik ettiniz mi?
    Risale-i Nur'dan

    Ameline güvenmek, dalâlete atar
    Mehmet KARA

    Ayasofya “müze statüsünden” ne zaman çıkarılacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.