ABD'de salgından ölenlerin sayısı 559 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 74 bin 704 artarak 30 milyon 923 bin 841'e yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı. California 3 milyon 687 binden fazla vaka ve 59 bin 993 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 815 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 96 binden fazla vakayla Florida izliyor. AA

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