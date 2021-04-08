ABD'de salgından ölenlerin sayısı 559 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı.
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 74 bin 704 artarak 30 milyon 923 bin 841'e yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı.
California 3 milyon 687 binden fazla vaka ve 59 bin 993 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 815 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 96 binden fazla vakayla Florida izliyor.
AA