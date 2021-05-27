ABD'de salgından ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 24 bin 226 artışla 33 milyon 191 bin 327'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 962 artarak 591 bin 957'ye çıktı. California, 3 milyon 781 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 948 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 316 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 17 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 208 ve Texas'ta 51 bin 350 olarak kayıtlara geçti. AA

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