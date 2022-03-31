ABD'de salgından ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 37 bin 864 artarak 80 milyon 57 bin 322 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1179 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 979 bin 872'ye çıktı.

California, 9 milyon 99 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 735 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 879 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 355, Florida'da ise 73 bin 138 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,8'ine en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,5'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.