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13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı

13 Nisan 2022, Çarşamba 17:38
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 478 bin 89 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı.

California, 9 milyon 136 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 790 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 428 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 759, Florida'da ise 73 bin 588 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'sine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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