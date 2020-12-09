ABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırım içeren tasarı kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) oy çokluğuyla kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu tasarının Senato'dan da geçmesi durumunda veto edeceğini açıklamıştı. Temsilciler Meclisi'nde 78'e karşı 335 oyla kabul edilen NDAA tasarısı Senato'dan da 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayarak kabul edilirse, Trump'ın veto hakkı düşüyor. ABD Senatosu'nun söz konusu yasa tasarısını bu hafta içinde oylaması bekleniyor. Trump, 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını askıya almıştı. Trump, Ankara hükümetinin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri alamadığı için S-400 aldığını, bundan dolayı da Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması gerektiğini belirtmişti. Tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor. CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor. Euronews Türkçe

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